MTH - Neuer Unternehmenschef Waldhäusl ordnet Taus-Gruppe neu

Die Management Trust Holding (MTH) des Industriellen Josef Taus, zu der unter anderem Libro und Pagro gehören, hat mit Martin Waldhäusl einen neuen Chef. Der Schwiegersohn und Nachfolger des 87-jährigen MTH-Gründers Taus ordnet nun den Mischkonzern neu, es wird Änderungen im Beteiligungsportfolio geben, wie der "trend" und "Kronen Zeitung" berichten. Waldhäusl war zuvor Chef des MTH-Handelsbereichs.

Der deutsche Werkzeugmaschinenbauer Krause & Mauser werde verkauft, die Beteiligungsgesellschaften Athena und IPO aufgelöst, heißt es in der neuen Ausgabe des "trend" laut Vorabmeldung. Bei Krause & Mauser wolle Waldhäusl zuvor kurzfristig die Personalstände vor allem in Deutschland reduzieren, wie die "Krone" am Wochenende berichtet hatte. Beschäftigt seien in Deutschland 150 Mitarbeiter, in Österreich bei einer Schwestergesellschaft 27 Personen. Die Restrukturierung mache man noch, dann gebe man das Unternehmen in andere Hände, so Waldhäusl laut Zeitungsbericht.

Bei der MTH-Retail-Group, zu der unter anderem Libro und Pagro gehören, wird der Schweizer Matthias Baumann neuer Chef, wie der "trend" berichtet. Baumann sei früher unter anderem Chef der Einrichtungskette Interio, der Online-Apotheke Zur Rose und des Möbelhauses Pfister gewesen und sei Schwiegersohn des Schweizer Industriellen und SVP-Doyens Christoph Blocher. Laut "Krone" soll das Online-Geschäft in Österreich, Deutschland und der Schweiz ("Office World") ausgebaut werden.

Große Pläne habe der MTH-Chef für die Firmen Designa und Axess, die sich mit Zutrittssystemen für Parkhäuser und Freizeiteinrichtungen beschäftigen. Der Umsatz soll von derzeit 150 Mio. Euro in den nächsten Jahren verdreifacht werden, so der "trend". Als Ziel gebe Waldhäusl die Börse vor: "Wir haben dort eine realistische Chance, kapitalmarktfähig zu werden."

Wachsen will die MTH-Gruppe dem Magazinbericht zufolge auch durch Akquisitionen. Der Umsatz der MTH-Gruppe habe im Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende Februar) 988 Mio. Euro betragen. Für das laufende Geschäftsjahr würden coronabedingt 910 Mio. Euro erwartet.