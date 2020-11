Monte Paschi in drei Quartalen tiefrot

Belastungen aus der Coronakrise und Rechtsstreitigkeiten haben die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) tief in die roten Zahlen gedrückt. In den ersten drei Quartalen 2020 stand ein Verlust von 1,54 Mrd. Euro in den Büchern, teilte die Bank am Donnerstag mit. Im Vergleichszeitraum 2019 hatte sie noch einen Gewinn von 187 Mio. Euro erzielt. Das harte Kernkapital (CET 1) lag bei 12,9 Prozent.

Im dritten Quartal meldete Monte Paschi einen Verlust von 451 Mio. Euro, nach einem Gewinn von 94 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Institut, das wegen eines riesigen Bergs fauler Kredite mit Milliardengeldern aus Rom gestützt werden musste, arbeite derzeit an Plänen für eine Stärkung der Kapitalbasis, teilte das Geldhaus mit - ohne Details zu nennen.

Die italienische Regierung hatte 2017 die älteste Bank der Welt vor dem Kollaps gerettet und hält derzeit einen Anteil von 68 Prozent. Bis Ende 2021 muss sie nach den Vorgaben der EU wieder privatisiert werden. Premier Giuseppe Conte unterzeichnete im Oktober ein Dekret, nach dem das Wirtschaftsministerium Monte Paschi beim Abbau eines Bergs von 8,1 Mrd. Euro an faulen Krediten helfen kann. Dies soll mit einer Auslagerung der Problemkredite erfolgen.