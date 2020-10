Monatsvorschau November: Sprechtheater- und Musiktheaterpremieren

In Deutschland wird der Betrieb der Theater- und Opernhäuser im November durch den zweiten Lockdown gegen die Coronapandemie eingestellt. In Österreich ist mit Stand Donnerstag (29. Oktober) noch offen, ob es zu solch drastischen Maßnahmen kommen wird. Aber auch dann, wenn es nicht zu weiteren einschränkende Maßnahmen kommen sollte, dürfte es ein eher ruhiger Bühnenmonat werden - jedenfalls, was die Premieren betrifft.

Das Premierenprogramm in den Bundestheatern ist überschaubar. In der Volksoper kommt am 7. November die von Jac van Steen dirigierte konzertante Aufführung von Verdis "Die Macht des Schicksals" in einer Nachdichtung von Franz Werfel erstmals auf die Bühne. In der Staatsoper kombiniert man in "Mahler, live" am 24. Hans van Manens mit nur zwei Tänzern, einem Kameramann und einer Pianistin besetztes Videoballett "Live" mit der Uraufführung von Martin Schläpfers erster Wiener Arbeit: Der neue Ballettchef erarbeitet für "4" auf der Grundlage von Gustav Mahlers Symphonie Nr. 4 eine Choreografie für das gesamte, 102 Mitglieder umfassende Wiener Staatsballett.

Im Akademietheater inszeniert Antonio Latella Oscar Wildes Komödie "Bunbury" (Premiere: 20.) mit u.a. Regina Fritsch, Marcel Heuperman, Mavie Hörbiger, Florian Teichtmeister, Andrea Wenzl und Tim Werths. Eine Woche später bringt am Burgtheater Johan Simons Shakespeares selten gespieltes Drama "Richard II." heraus. Jan Bülow (kürzlich als Udo Lindenberg im Kino zu sehen) ist Shakespeares "schlechtester König", der sein Land durch Willkürherrschaft an den Rand des Abgrunds führt. Die bisher letzte Wiener Arbeit des neuen Bochumer Intendanten Simons, "Woyzeck", brachte gleich zwei Nestroy-Preise.

Höhepunkt des Operngeschehens im November dürfte eine Mozart-Premiere im Theater an der Wien werden. Kabarettist Alfred Dorfer gibt am 12. November mit "Le nozze di Figaro" sein Debüt als Opernregisseur. "Man kann von Alfred Dorfer erwarten, dass er sehr genau die Beziehungsebenen zwischen den Figuren aufarbeitet. Und mit Florian Boesch haben wir einen Sänger, der in seiner darstellerischen Wucht einen sehr körperlichen Grafen spielen wird", hatte Intendant Roland Geyer für die Produktion geworben. Stefan Gottfried dirigiert den Concentus Musicus Wien. In der Kammeroper hat am 29. die 1649 uraufgeführte Barockoper "Giasone" von Francesco Cavalli Premiere.

An der Grazer Oper hat am 7. Puccinis "Madama Butterfly" in einer Inszenierung von Floris Visser Premiere. Am Schauspielhaus Graz kommt am selben Tag "Schleifpunkt" von Maria Ursprung zur Uraufführung. Das Stück um eine Fahrlehrerin, die einen Unfall baut, wurde für die Lange Nacht der Autor_innen im Rahmen der Autorentheatertage in Berlin als eines von drei Stücken aus gesamt 171 Einreichungen ausgewählt und wird nun von Marie Bues im Haus zwei inszeniert. Im Haus eins inszeniert Franz-Xaver Mayr Elfriede Jelineks "Das Licht im Kasten (Straße? Stadt? Nicht mit mir!)", Premiere ist am 20. November.

Auch das Landestheater Linz hat für den 7. November eine Uraufführung angesetzt: Das Musical "The Wave" von Or Matias basiert auf dem Experiment des Geschichtslehrers Ron Jones von 1967 an einer amerikanischen Highschool über autoritäre Machtstrukturen. Am 14. folgt in Linz Vincenzo Bellinis "Romeo und Julia"-Version "I Capuleti e i Montecchi", am 21. die Adaption von Thomas Bernhards Roman "Alte Meister" in der Regie von Schauspielchef Stephan Suschke und am 28. Georg Schmiedleitner Inszenierung von Nestroys Klassiker "Lumpazivagabundus". Die Konkurrenz am Theater Phönix bietet am 17. mit "Winnetou eins bis drei und am Ende stirbt Karl May" von Erik Etschel und Lisa Fuchs eine Uraufführung, die als "absurder Ritt durch die phantastische Welt des vermutlich ersten Popliteraten Deutschlands und vielleicht auch Erfinders der Fake News" angekündigt ist.

Der Linzer Landestheater-Intendant Hermann Schneider macht indes einen beruflichen Ausflug in den Westen und inszeniert am Tiroler Landestheater Leos Janaceks Oper "Katja Kabanowa" (Premiere: 14. November). Alexander Charim ist am Landestheater Niederösterreich für Stefan Rottkamp als Regisseur von Schillers "Kabale und Liebe" eingesprungen. Premiere ist am 27. Eine Ära geht am 20. November in der VHS Hietzing zu Ende: Dem Stück "Sechs Tanzstunden in sechs Wochen" von Richard Alfieri gilt die letzte Premiere des "Volkstheaters in den Bezirken" unter der Leitung von Doris Weiner, die an der Seite von Alexander Jagsch auch auf der Bühne steht. Was der neue Direktor Kay Voges mit der von Weiner in den vergangenen 15 Jahren verantworteten Bezirkstournee vorhat, wird er am 2. November bekanntgeben.

Eine Auswahl wichtiger Premierentermine im November in Österreich (Stand: 29. Oktober) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 04. November 2020 WIEN - 19:30 KI Premiere Tanzquartier "Zeppelin Bend" von Katerina Andreou (ÖEA) (MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 06. November 2020 WIEN - 19:30 KI Premiere Tanzquartier "The History of Korean Western Theatre" von Jaha Koo (ÖEA) (MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Samstag, 07. November 2020 WIEN - 19:00 KI Premiere "Die Macht des Schicksals" von Giuseppe Verdi; Dirigent: Jac van Steen (konzertant) (Volksoper, 9., Währinger Straße 78) NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 16:00 KI Premiere "Das kleine Gespenst" von Otfried Preußler (Landestheater NÖ, Rathausplatz 11) OBERÖSTERREICH Linz * 19:30 KI Premiere Musical "The Wave (Die Welle)" von Or Matias (UA) (Landestheater Linz, Schauspielhaus, Promenade 39) STEIERMARK Graz * 19:30 KI Premiere "Madama Butterfly" von Giacomo Puccini (Grazer Oper, Kaiser-Josef-Platz 10) - 20:00 KI Premiere "Schleifpunkt" von Maria Ursprung (Koproduktion Autorentheatertage am Deutschen Theater Berlin) (ÖEA) (Schauspielhaus Graz, Hofgasse 11) VORARLBERG Bregenz - 19:30 KI Premiere "Pünktchen und Anton" von Erich Kästner (Theater am Kornmarkt, Seestraße 2) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 08. November 2020 OBERÖSTERREICH Linz - 15:00 KI Premiere "Alice im Wunderland" nach Lewis Carroll (Kammerspiele Linz, Promenade 39) SALZBURG Salzburg - 11:00 KI Premiere "Heidi " von Johanna Spyri (Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 10. November 2020 WIEN - 20:00 KI Premiere "Keine Angst! - 50 Jahre Austropop - eine Hommage" von und mit Katharina Straßer (Rabenhof Theater, 3., Rabengasse 3) - 20:30 KI Wien Modern: Kammeropernfestival "Die Verbesserung der Welt": Premiere sirene Operntheater "Die Verwechselung" von Thomas Desi, Helga Utz (UA) https://www.sirene.at/aktuell/festival/ 18:00 Eröffnung Ausstellung "Komplementär" 19:00 Gespräch Reihe "Kein Erbarmen!": "7. Die Gefangenen" (F23, 23., Breitenfurter Straße 176) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 11. November 2020 WIEN - 19:30 KI Premiere Tanzquartier "Being Pink Ain't Easy" von Joana Tischkau (ÖEA) (MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1) SALZBURG Salzburg - 19:30 KI Premiere "Der Prozess" von Franz Kafka (Schauspielhaus Salzburg, Im Petersbrunnhof/Erzabt-Klotz-Straße 22) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 12. November 2020 WIEN * 19:00 KI Premiere "Le Nozze di Figaro" von Wolgang Amadeus Mozart; (Regie: Alfred Dorfer, Dirigent: Stefan Gottfried) (Theater an der Wien, 6., Linke Wienzeile 6) OBERÖSTERREICH Linz - 20:00 KI Tanz-Premiere "Heroes" von Valerio Iurato (UA) (Musiktheater am Volksgarten, BlackBox, Am Volksgarten 1) SALZBURG Salzburg - 19:30 KI Premiere "Der kleine Grenzverkehr" von Erich Kästner (UA) (Salzburger Landestheater, Kammerspiele, Schwarzstraße 22) - 19:30 KI Premiere "Lamm Gottes" von Michael Köhlmeier (Koproduktion mit dem Theater Kosmos Bregenz) (Schauspielhaus Salzburg, Im Petersbrunnhof/Erzabt-Klotz-Straße 22) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 13. November 2020 WIEN - 19:30 KI Premiere Tanzquartier "Jezebel" von Cherish Menzo (ÖEA) (MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Samstag, 14. November 2020 KÄRNTEN Klagenfurt - 14:30 KI Premiere "Das Dschungelbuch" von Robert Persche nach Rudyard Kipling (Stadttheater Klagenfurt, Theaterplatz 4) OBERÖSTERREICH Linz * 19:30 KI Premiere "I Capuleti e i Montecchi (Romeo und Julia)" von Vincenzo Bellini (Musiktheater am Volksgarten, Großer Saal, Am Volksgarten 1) TIROL Innsbruck - 19:30 KI Premiere "Katja Kabanowa" von Leos Janacek (Tiroler Landestheater, Rennweg 2) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 15. November 2020 TIROL Innsbruck - 15:00 KI Premiere "Eine Weihnachtsgeschichte" von Philipp Löhle nach Charles Dickens (ÖEA) (Kammerspiele, Universitätsstraße 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 17. November 2020 OBERÖSTERREICH Linz - 19:30 KI Premiere "Winnetou eins bis drei und am Ende stirbt Karl May" von Erik Etschel und Lisa Fuchs (UA) (Theater Phönix, Wiener Straße 25) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 19. November 2020 STEIERMARK Graz - 20:00 KI Premiere "Kampf der Lüge! Eine Manifestation" (UA) (Schauspielhaus Graz, Hofgasse 11) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 20. November 2020 WIEN - 19:30 KI Premiere Volkstheater in den Bezirken "Sechs Tanzstunden in sechs Wochen" von Richard Alfieri (VHS Brigittenau, 20., Raffaelgasse 11-13) - 19:30 KI Premiere "Bunbury" von Oscar Wilde; Regie: Antonio Latella (Akademietheater, 3., Lisztstraße 1) STEIERMARK Graz * 19:30 KI Premiere "Das Licht im Kasten (Straße? Stadt? Nicht mit mir)" von Elfriede Jelinek (Schauspielhaus Graz, Hofgasse 11) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Samstag, 21. November 2020 OBERÖSTERREICH Linz * 19:30 KI Premiere "Alte Meister" von Thomas Bernhard (Kammerspiele Linz, Promenade 39) SALZBURG Salzburg - 19:00 KI Premiere "Schöne Bescherungen" von Alan Ayckbourn (Salzburger Landestheater, Schwarzstraße 22) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 22. November 2020 STEIERMARK Graz - 17:00 KI Premiere "Robin Hood" von Robert Persche und Walter Raidl (Grazer Oper, Kaiser-Josef-Platz 10) VORARLBERG Bregenz - 19:30 KI Premiere "Tasso!" von Milena Fischer nach Johann Wolfgang von Goethe (Theater am Kornmarkt, Seestraße 2) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 24. November 2020 WIEN * 19:30 KI Ballett-Premiere "Mahler, Live": "Live" von Franz Liszt/Hans van Manen; "4" von Gustav Mahler/Martin Schläpfer (UA) (Staatsoper, 1., Opernring 2) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 27. November 2020 WIEN - 19:00 KI Premiere "Richard II." von William Shakespeare; Regie: Johan Simons (Burgtheater, 1., Universitätsring 2) - 19:30 KI Premiere Tanzquartier "Durst - Eine performative Oper in sechs Sätzen" von Linda Samaraweerova / Robert Jisa (UA) (MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1) NIEDERÖSTERREICH St. Pölten * 19:30 KI Premiere "Kabale und Liebe" von Friedrich Schiller (Landestheater NÖ, Rathausplatz 11) OBERÖSTERREICH Linz - 19:30 KI Premiere "Lieder für eine neue Welt (Songs for a new World)" von Jason Robert Brown (Musiktheater am Volksgarten, Großer Saal, Am Volksgarten 1) STEIERMARK Graz - 15:00 KI Ballett-Premiere "Rotkäppchen" von Sascha Pieper, Dominic Faricier (Grazer Oper, Studiobühne, Kaiser-Josef-Platz 10) TIROL Innsbruck - 20:01 KI Premiere "Alter Ego" von Petra Maria Kraxner (UA) (Kammerspiele, Universitätsstraße 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Samstag, 28. November 2020 OBERÖSTERREICH Linz * 19:30 KI Premiere "Der Böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt" von Johann N. Nestroy (Landestheater Linz, Schauspielhaus, Promenade 39) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 29. November 2020 WIEN * KI Premiere "Giasone" von Francesco Cavalli; (Regie: Geog Zlabinger, Dirigent: Benjamin Bayl) (Kammeroper, 1., Fleischmarkt 24) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Montag, 30. November 2020 WIEN - 20:00 KI Premiere English Lovers "Ready ... Steady ... Snow!!!" (Theater Drachengasse, 1., Fleischmarkt 22)