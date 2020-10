Monatsvorschau November: Popkonzerte

Corona ist und bleibt unlustig und trostlos. Alleine der Blick auf das November-Angebot in Sachen U-Musik zwingt einen förmlich zum Einwerfen von Stimmungsaufhellern - sollte es dieses überhaupt geben und kein zweiter Lockdown kommen. Aber wenn man etwas gründlicher schürft, dringen doch nach jetzigem Stand so manch konzertante Sonnenstrahlen durch den dichten Herbstnebel, man muss hinsichtlich Locations und/oder Genres halt etwas toleranter sein.

Denn wann findet schließlich in solch einer Übersicht schon einmal das Burgtheater oder ein Kabarett-Duo Erwähnung? Zu Allerheiligen verspricht Josh. jedenfalls einen "Tourauftakt" in der Spinnerei in Traun. Nur: Die nachfolgenden Konzerte seiner "Eskalations-Tournee" finden sich Corona sei Dank erst ab 15. Oktober 2021 im Kalender, wie das Management der APA gegenüber bestätigte. Dennoch gibt es im Dezember Gelegenheit, den "Cordula Grün"-Schöpfer bei seiner kleinen, feinen Akustiktour namens "Karpfen und Lametta" anzutreffen, und zwar in Rum, Weiz und Wien, obwohl es doch immer heißt, man soll nicht durcheinandersaufen. Ebenfalls auf akustische Tourpfade begeben sich das "Quetschn-Pop"-Trio Folkshilfe, das am 6. November zum Auftakt ins Komma in Wörgl bittet und Amadeus-Award-Preisträger Lemo, der tags darauf die Wartezeit zur seiner Frühjahrstour mit stilleren Klängen im K.U.L.T. in Hof bei Salzburg verkürzt.

Herrlich wunderbar und dringend zu empfehlen wäre ein Besuch im Burgtheater am 5. November, wo Willi Resetarits und die Bassbaritenori Volksgruppenkultur aufs Pfleglichste auf die große Bühne stellen. Die Burgenland-Kroaten, die sich vor ein paar Jahren ohne Instrumente trafen und notgedrungen dem Wein und Gesang zusprechen mussten, haben folglich einen Sound kreiert, der "weltumarmend und weise zugleich ist, wie man es nur sein kann, wenn man das miefige, alte Konzept der Nationalstaaten hinter sich gelassen hat und sich den Kontinent größer träumt", wie es Ernst Molden einmal trefflich formuliert hat. Und diesem Kommentar fügte Willi Resetarits, der es schließlich wissen muss, hinzu: "Dem ist nichts hinzuzufügen."

Bleiben wir noch im Burgtheater: Da huldigt einer der englischen Fußball-Ikone Kevin Keegan, indem er ein Buch über ihn geschrieben hat: "Hope Street - Wie ich einmal englischer Meister wurde". Der Autor selbst liest, sein Spezi Kuddel begleitet ihn an der Gitarre. Passt an sich nicht in eine Konzertvorschau, aber wenn der Autor Campino heißt, dann darf man das. Schließlich haben Die Toten Hosen nicht erst einmal Risse in die altehrwürdigen Gemäuer des Hauses am Ring hineinmusiziert, wenngleich es diesmal bestimmt geziemter zugehen wird. Ist aber nur eine Vermutung.

Pioniere und gleichsam einzige Exegeten des Genres "Schispringerlieder" sind Christoph & Lollo, ein Wiener Musikkabarettduo. Acht Alben haben die beiden in den letzten 21 Jahren auf den Markt geworfen, die ersten drei handeln ausschließlich von (zu Unrecht vergessenen) Skispringern wie Horst Bulau, Jaroslav Sakala oder Janne Väätäinen. Jetzt endlich abendfüllend konzipiert hebt am 5. November die Konzertpremiere im Wiener Chelsea ab.

Regelrecht dem Virus den Kampf angesagt hat das Wiener Konzerthaus: Nachdem der Auftritt von Chick Corea abgesagt werden musste, nutzte die Hausleitung die "Kunst der Stunde" und befüllte kurzfristig den frei gewordenen Termin neu- "Der Betrieb ist heute sicher agiler, flexibler und resilienter, als er je war. Wir haben gelernt, schnell zu reagieren. Normalerweise planen wir zwei Jahre im Voraus. Derzeit haben wir einen Planungshorizont von zwei Monaten", erläuterte Intendant Matthias Naske erst vergangene Woche die Situation im APA-Interview.

Am 8. November wird diese Covid-19-Ersatzreihe mit dem Jazz-Septett Shake Stew um den Klagenfurter Bandleader Lukas Kranzelbinder, der nicht nur am Kontrabass, sondern auch als Conferencier zu unterhalten weiß, eröffnet. Kein Lückenbüßer, sondern ein ziemliches Ereignis. Und was tut man, nachdem man seinen Bühnenabschied gegeben hat? Natürlich ein Konzert geben, wie das Roland Neuwirth im Konzerthaus am 10. November vorhat. Anlass ist sein 70er, zu hören gibt's auch eine Vorpremiere seiner Version von Schuberts "Winterreise".

Auch das Porgy & Bess lässt sich nicht unterkriegen: Am 16. und 17. November präsentieren die britischen Tiger Lillies ihr aktuelles Album "Lemonaki" und, wenn sie schon mal da sind, bestimmt auch ihre zwei im Frühjahr entstandenen Vorgängeralben "Covid-19" und "Covid-19 II". Eine Sternstunde der norwegischen Jazzkultur gibt es am 12. November zu erleben, wenn sich Pianist Bugge Wesseltoft mit den nach dem Unfalltod Esbjörn Svenssons verbliebenen Bandmitgliedern Magnus Öström und Dan Berglund zur neuen Supergroup Rymden vereinigt. Am 20. November gibt's ein Da-Capo im Innsbrucker Treibhaus, wo am 6. November zudem Wesseltofts früherer Mitstreiter Nils Petter Molvaer seine Trompete bearbeiten wird. Im Rahmen der "3. Innsbrucker Winterspiele" finden die Veranstaltungen übrigens im Treibhausgarten, also im Freien, statt. Mit online zu ordernden Tickets zur Rückverfolgbarkeit etwaiger Cluster. Und zahlen tut jeder, soviel er will. So kann man mit einem Schnäppchen Corona ein Schnippchen schlagen.

