Monatsvorschau November: Kino- und Filmgeschehen

Genau am 1. November endet die heurige, coronabedingt verkürzte Viennale - doch der Filmzirkus geht auch danach weiter, sollte es nicht zu einem weiteren Lockdown kommen, was mit Stand Donnerstag (29. Oktober) noch nicht zu sagen ist. In jedem Falle hat sich der November im Alpenland Österreich als Hochamt der Bergfilme etabliert, während andere Festivals eher die Jugend umgarnen wollen.

In Berlin jedenfalls werden am 10. November die Nominierungen für den Europäischen Filmpreis bekanntgegeben, der dann am 12. Dezember virtuell und nicht wie ursprünglich geplant in Reykjavik vergeben wird.

FILMMUSEUM MIT VIENNALE- UND VALIE-RETRO: Im Filmmuseum bestimmt im November noch bis zum 26. die Viennale-Retrospektive "Recycled Cinema" zum Found-Footage-Filmschaffen das Geschehen. Ab dem 27. November ehrt man dann aber bis 19. Dezember mit einer groß angelegten Werkschau das filmische Schaffen der Performanceikone VALIE EXPORT, die im Juli ihr filmisches Gesamtwerk dem Österreichischen Filmmuseum als Schenkung übergeben hat.

FILMARCHIV EHRT DAS ÖSTERREICHISCHE FILMSCHAFFEN: Auch im Filmarchiv ist weiterhin die in Zusammenarbeit mit der Viennale gestaltete Retrospektive "Austrian Auteurs" zu sehen, mit der man Österreichs Filmschaffen der 70er Jahre würdigt. Parallel dazu startet am 5. November eine Personale für den Haneke-Kameramann Christian Berger, die mit 15 Programmen zugleich weit über die Zusammenarbeit mit dem einen Filmemacher hinausreicht. Und auch eine eigene Rückschau auf die ersten 25 Jahre der Produktionsfirma Amour Fou fällt umfangreich aus. Zwischen 12. November und 2. Dezember ist ein Querschnitt durch die stilistisch vielfältigen Arbeiten des Unternehmens zu sehen. (www.filmarchiv.at)

FREERIDE FILMFESTIVAL TOUR (7. bis 29. November): Der Winter naht - zumindest im Kino: Bereits zum elften Mal tourt das Freeride Filmfestival mit einer Auswahl aus Kurzfilmen rund um die Ski- und Snowboardszene durch zahlreiche Städte in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien. Der Startschuss fällt am 7. November im Schweizer Andermatt, dem sich dann am 9. November Wolfort und in weiterer Folge viele weitere heimische Städte anschließen. Abschluss des Reigens stellt am 29. November mit Schruns abermals ein Vorarlberger Ort. (www.freeride-filmfestival.com)

BERGFILMFESTIVAL in Salzburg (11. bis 22. November): Auch das Bergfilmfestival in Salzburg gehört im November schon zum Standardprogramm der Berg- und Naturfilmer. Zum 27. Mal lädt das Salzburger Das Kino zum virtuellen Abenteuer Berg - wenn man ein breites Verständnis von Berg zugrundelegt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei heuer auf den Frauen im Einsatz, zeigt man doch vordringlich Werke mit weiblichen Protagonistinnen. (www.daskino.at/festivals/27-bergfilmfestival-2020/)

MITTELAMERIKANISCHES FILMFESTIVAL in Wien (18. bis 22. November): Nicht um winterliche Bergkälte geht es beim Mittelamerikanischen Filmfestival, das heuer auch schon zu seiner mittlerweile zwölften Ausgabe lädt. Im Metro Kinokulturhaus strömt zumindest von der Leinwand karibische Wärme, wenn es in Dokumentar-, Spiel- und Kurzfilmen um das Leben, Lieben und Schaffen in Zentralamerika geht. (www.centroamerica.at)

INTERNATIONALES KINDERFILMFESTIVAL in Wien (14. bis 22. November): Wiens internationales Kinderfilmfestival hat langsam auch schon ein gestandenes Alter. Bereits zum 32. Mal lädt man für eine gute Woche zu den schönsten Filmen für junges Publikum. Der niederländische Eröffnungsfilm "Jackie und Oopjen" wird wieder im Gartenbaukino gefeiert, wobei hier ein Rembrandt-Gemälde zum Leben erwacht. Auch in den folgenden Tagen gibt es Spiel- und Animationsfilme aus verschiedensten Ländern zu sehen. Und natürlich darf das kleine oder das begleitende große Publikum auch wieder über den Publikumspreis abstimmen, wobei auch die Kinderjury zur Tat schreitet. Schauplätze sind das Wiener Cine Center, das Cinemagic und das Votivkino. (www.kinderfilmfestival.at)

YOUKI JUGEND MEDIEN FESTIVAL Wels (16. bis 21. November): Nachwuchsstoff bietet auch heuer wieder in großer Auswahl das Jugend Medien Festival Youki im oberösterreichischen Wels. Der Herzstück ist auch 2020 trotz Corona der Internationale Filmwettbewerb, bei dem rund 90 Werke junger Regisseure im Rennen sind, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die sonst filmbegleitenden Partys und Konzerte müssen heuer allerdings entfallen. (www.youki.at)

Und auch im Bereich der regulären Filmstarts sind die Nachwirkungen der Viennale zu spüren, erlebt doch etwa Miranda Julys dritter Film "Kajillionaire" mit Evan Rachel Wood als Tochter von Trickdieben nach dem Festival nun ab 5. November auch den regulären Start. Abschied nehmen vom großen Brian Dennehy kann man am 13. November bei seinem letzten Film "Driveways", während "Resistance" ab 6. November eine Geschichte des Widerstandes mit der Biografie von Marcel Marceau (Jesse Eisenberg) verbindet, wobei Karl Markovics hier als Papa Marceau mit an Bord ist.

Überhaupt lässt das heimische Filmschaffen auch im November von sich hören, wenn Barbara Gräftner etwa ihre Tetralogie "The Secret Of The Kenyan Runners" startet und das Dokumentarduo Tizza Covi und Rainer Frimmel ihre Strizzilegende "Aufzeichnungen aus der Unterwelt" ab 20. November ins Kino bringen. Und mit Ulrike Knoflers "Was wir wollten" mit Elyas M'Barek und Lavinia Wilson ist auch gleich der österreichische Kandidat für den Auslandsoscar 2021 im Kino zu erleben.

Eine Auswahl wichtiger Filmtermine im November in Österreich (Stand: 29. Oktober) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Sonntag, 01. November 2020 WIEN * 19:00 KI Viennale: Abschlussgala mit Preisverleihungen und Filmpremiere "The Truffle Hunters" von Michael Dweck und Gregory Kershaw (Anmeldung erforderlich) (nur mit Einladung) (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 05. November 2020 ÖSTERREICH-WEIT - KI Filmstarts - "Kajillionaire" (mit u.a. Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, Debra Winger) - "Yes, God, Yes - Böse Mädchen beichten nicht" (mit u.a. Natalia Dyer, Francesca Reale, Alisha Boe) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 06. November 2020 ÖSTERREICH-WEIT - KI Filmstarts - "Resistance" (mit u.a. Jesse Eisenberg, Matthias Schweighöfer, Karl Markovics) - "Was wir wollten" (mit u.a. Lavinia Wilson, Elyas M'Barek, Anna Unterberger) - "Oeconomia (von Carmen Losmann) - "The Secret Of The Kenyan Runners" (von Barbara Gräftner) - "Und morgen die ganze Welt" (mit u.a. Mala Emde, Noah Saavreda, Andreas Lust) - "Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien" (von Bettina Böhler) - "Clara und der magische Drache" (von Aleksandr Klymenko) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 10. November 2020 SPANIEN Sevilla - KA Bekanntgabe der Nominierungen zum "Europäischen Filmpreis" --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 12. November 2020 ÖSTERREICH-WEIT - KI Filmstart - "Malasana 32 - Haus der Bösen" (mit u.a. Begona Vargas, Ivan Marcos, Sergio Castellanos) - "Kaiserschmarrndrama" (mit u.a. Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Nora Waldstätten) WIEN - 19:00 KI Eröffnung Retrospektive "25 Jahre Amour Fou - Eine europäische Filmproduktion" (bis 2.12.) (Metro Kinokulturhaus, 1., Johannesgasse 4) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 13. November 2020 ÖSTERREICH-WEIT - KI Filmstarts - "Driveways" (mit u.a. Lucas Jay, Hong Chau, Brian Dennehy) - "Now" (von Jim Rakete) - "Ema" (mit u.a. Mariana Di Girolamo, Gael Garcia Bernal, Santiago Cabrera) - "Hillbilly Elegy" (mit u.a. Haley Bennett, AmyAdams, Glenn Close) - "Woman" (von Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova) - "Elise und das vergessene Weihnachtsfest" (mit u.a. Miriam Kolstad Strand, Trond Espen Seim, Anders Baasmo Christiansen) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Samstag, 14. November 2020 WIEN - 15:00 KI Eröffnung "Internationales Kinderfilmfestival 2020" (bis 22.) (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 18. November 2020 WIEN - KI "Mittelamerikanisches Filmfestival" (bis 22.) - UHRZEIT folgt (Metro Kinokulturhaus, 1., Johannesgasse 4) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 19. November 2020 ÖSTERREICH-WEIT - KI Filmstarts - "Freaky" (mit u.a. Kathryn Newton, Vince Vaughn, Alan Ruck) - "Weihnachten im Zaubereulenwald" (mit u.a. Paula Rits, Siim Oskar Ots, Liis Lemsalu) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 20. November 2020 ÖSTERREICH-WEIT - KI Filmstarts - "Cats & Dogs 3 - Pfoten vereint" (von Anu Aun) - "The Nest" (mit u.a. Jude Law, Carrie Coon, Oona Roche) - "Mank" (mit u.a. Lily Collins, Amanda Seyfried, Gary Oldman) - "Die Stimme des Regenwaldes - Die wahres Geschichte von Bruno Manser" (mit u.a. Sven Schelker, Charlotte Heinimann, Matthew Crowley) - "Aufzeichnungen aus der Unterwelt" (von Tizza Covi, Rainer Frimmel) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 26. November 2020 ÖSTERREICH-WEIT - KI Filmstart - "Ein Geschenk von Bob" (mit u.a. Luke Treadaway, Anna Wilson-Jones, Kristina Tonteri-Young) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 27. November 2020 ÖSTERREICH-WEIT - KI Filmstarts - "Superintelligence" (mit u.a. Melissa McCarthy, James Corden, Bobby Cannavale) - "Falling" (mit u.a. Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen) - "Für Sama" (von Waad al-Kateab, Edward Watts) WIEN - KI Retrospektive "VALIE EXPORT" (bis 19.12.) - UHRZEIT folgt (Filmmuseum, 1., Augustinerstraße 1)