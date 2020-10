Monatsvorschau November: Ausstellungen

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS Die untenstehende Terminliste zu APA0385 wurde aktualisiert. ---------------------------------------------------------------------

Ob es im November nicht nur bezüglich des Wetters trübe Aussichten für die Museen gibt und ein weiterer Lockdown droht, ist mit Stand Donnerstag (29. Oktober) noch nicht zu sagen. Falls die Ausstellungshäuser offenhalten dürfen, bieten die heimischen Museen und Galerien im kommenden Monat jedenfalls auch dank der Vienna Art Week zahlreiche Eröffnungen. So widmet man sich im MAK den Privathäusern von Adolf Loos und im AzW stehen Grund und Boden im Zentrum.

"Living Rituals" lautet das Motto der diesjährigen "Vienna Art Week", die von 13. bis 20. November zeitgenössische Kunst in ganz Wien in den Fokus nehmen soll. Zu den Highlights zählt unter anderem das "House of Rituals" in Wien-Simmering: Werke von Künstlern wie Marina Abramovic, Paul McCarthy, Hermann Nitsch oder Elisabeth von Samsonow erwecken ein leer stehendes Gebäude zum Leben. Neben den "Open Studio Days" und dem kuratierten Ausstellungspfad zu ausgewählten Ateliers gibt es zahlreiche Ausstellungseröffnungen.

In diesem Rahmen kommen etwa Architekturfreunde am 17. und 18. November auf ihre Kosten: Zunächst eröffnet im MAK die Schau "Adolf Loos - Privathäuser", in der aus Anlass des 150. Geburtstags in Kooperation mit der Albertina zumeist luxuriös eingerichteten Einfamilienhäuser, Villen und Landhäuser des Architekten im Zentrum stehen. Kontrastierend dazu werden revolutionäre Sozialprojekte wie beispielsweise die Bauten für die Gemeinde Wien vorgestellt. Tags darauf gibt das Architekturzentrum Wien schließlich Einblicke in die neue Schau "Boden für alle": "Wie wird Grünland zu Bauland? Wieso steigt der Preis für Grund und Boden?", fragt man sich in der Schau, die die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Hintergründe beleuchtet.

Den Umgang mit unserer Umwelt thematisiert ab dem 28. November auch das Künstlerhaus Wien mit "Waste Art. Eine multimediale Ausstellung mit und zum Müll unserer Gesellschaft". Dabei wird laut Ankündigung "Wertloses transformiert, neu geordnet, gesammelt und unser Müllberg schonungslos dokumentiert". Bereits eine Woche früher eröffnet im Rahmen der Vienna Art Week die Schau "When Gesture Becomes Event": Die von Alenka Gregoric und Felicitas Thun-Hohenstein kuratierte slowenisch-österreichische Gruppenschau "stellt das emanzipatorische Potenzial von Kunst als Plattform solidarischer Praxen, sowohl auch die damit einhergehenden Möglichkeiten und Unwägbarkeiten in den Mittelpunkt." Ziel sei es, "eine neue Grammatik für eine 'Solidarität ohne Grund' auf Basis von Vielfalt und Diversität zu initiieren" (ab 22.11.).

Die "100 besten Plakate" präsentiert wie jedes Jahr das MAK: Ab 11. November gibt es einen Einblick in das Designschaffen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz aus dem Jahr 2019. Dabei erwarten die Besucher "grafische Ideenwelten unterschiedlichster Formensprachen - vom studentischen Plakat-Projekt bis zur Auftragsarbeit etablierter GrafikdesignerInnen". Ebenfalls um die Besten geht es beim "Joseph Binder Award 2020": Unter dem Titel "What A Year!" stehen im designforum im Museumsquartier ab 13. November jene 60 Projekte im Fokus, die im Rennen um die Hauptpreise waren.

Das mumok rückt ab 6. November den Preisträger des Kapsch Contemporary Art Prize ins Licht: Hugo Canoilas' Schau "On the extremes of good and evil" versetzt den Ausstellungsraum dabei "in eine betretbare Bühne der Malerei". In der Ankündigung heißt es dazu: "Über die gesamte Bodenfläche zieht sich auf textilem Grund ein malerisches Szenario ineinander verfließender Formen mit inselartigen Zentren."

Eine Auswahl wichtiger Ausstellungen im November in Österreich (Stand: 29. Oktober) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 03. November 2020 TIROL Innsbruck * 10:00 KI Presseführung Ausstellung "Ursula Beiler - Grüss Göttin" (Das Tirol Panorama, Bergiselweg 1-2) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 04. November 2020 WIEN * 10:00 KI Presseführung Ausstellung "Coronas Ahnen - Masken CI und Seuchen am Wiener Hof 1500-1918" (Anmeldung erforderlich) (Schloss Schönbrunn, Kaiserliche Wagenburg, 13.) - 17:00 KI Eröffnung Ausstellung "Otto Muehl - Die Sünden der Väter" (Anmeldung erforderlich) (bis 30.1.2021) (Galerie Konzett, 1., Spiegelgasse 21) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 05. November 2020 WIEN * 09:00 KI Presseführung Ausstellung "Verfolgen und Aufklären II - Die erste Generation der Holocaust-Forschung" XI mit Dir. Sommer, Jasch (ehem. Dir. Gedenk- und Bildungsstätte "Haus der Wannsee-Konferenz") (Anmeldung erforderlich) (Haus der Geschichte Österreich, 1., Heldenplatz) * 10:00 KI Presseführung Ausstellung "Hugo Canoilas. On the extremes of good and evil - Kapsch Contemporary Art Prize 2020" (Anmeldung erforderlich) (bis 28.2.2021) (mumok, 7., Museumsplatz 1) - 12:00 KI Vienna Art Week: Eröffnung Ausstellung "Hans Weigand - Tales From The End Of The Road" (bis 19.12.) (Gabriele Senn Galerie, 4., Schleifmühlgasse 1a) - 12:00 KI Beginn Ausstellung "Heimo Zobernig" (bis 22.12.) (Galerie Meyer Kainer, 1., Eschenbachgasse 9) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 06. November 2020 NIEDERÖSTERREICH Krems - 11:00 KI Presseführung Ausstellung "Lieselott Beschorner - Kunstbedürfnisanstalt" mit künstl. Dir/Kurator Bauer, Kunstmeile Krems-Gf Engelberger (Anmeldung erforderlich) (Shuttlebus Wien–Krems–Wien wird angeboten) (Landesgalerie Niederösterreich, 3. OG, Museumsplatz 1) SALZBURG Salzburg - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung "Shutdown Art" (bis 17.12.) (Berchtoldvilla, Josef Preis Allee 12) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 10. November 2020 WIEN - 14:00 KI Vienna Art Week: Eröffnung Ausstellung Universität für angewandte Kunst Wien "Der Angriff auf die Gegenwart - Aussichten im Postwachstum" (bis 23.1.2021) (Heiligenkreuzer Hof, 1., Schönlaterngasse 5) - 19:00 KI Eröffnung Ausstellung "100 beste Plakate 19 - Deutschland Österreich Schweiz" (bis 14.3.2021) (MAK, 1., Stubenring 5) - 19:00 II Eröffnung Ausstellung/Buchpräsentation Residenz KI Verlag "Wien wird Bundesland. Die Wiener Stadtverfassung 1920 und die Trennung von Niederösterreich" (bis 7.5.2021) (Livestream via www.wienbibliothek.at ) (Wienbibliothek im Rathaus, 1., Lichtenfelsgasse 2) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 11. November 2020 WIEN - 17:00 KI Eröffnung Ausstellung "Michael Kos - lose Formation" (bis 21.1.2021) (Kunstraum Nestroyhof, 2., Nestroyplatz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 13. November 2020 WIEN - 10:00 KI Beginn Ausstellung "Joseph Binder Award 2020: 'What A Year!'" (bis 10.1.2021) (designforum MQ, 7., Museumsplatz 1/Hof 7) - 16:00 KI Vienna Art Week: Eröffnung Ausstellung "Parcours - Abschlussarbeiten 2020" (bis 22.) (Akademie der bildenden Künste, 3., Ungargasse 38) SALZBURG Salzburg - 18:00 KI Eröffnung Ausstellung "Kenton Nelson - New Paintings of Common Objects" (bis 13.1.2021) (Galerie Ruzicska, Faistauergasse 12) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 17. November 2020 WIEN - 18:00 KI Vienna Art Week: Eröffnung Ausstellungen "Adolf Loos - Privathäuser"; "Antonia Rippel-Stefanska - Einer glänzt weniger" (bis 14.3.2021 bzw. 8.12.) (MAK, 1., Stubenring 5) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Mittwoch, 18. November 2020 WIEN - 11:00 KI Vienna Art Week: Presseführung Ausstellung "Boden für Alle" 14:00 Eröffnung (bis 3.5.2021) (Architekturzentrum, 7., Museumsplatz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 19. November 2020 WIEN - 10:00 KI +++ VERSCHOBEN +++ Presseführung Ausstellung "Josef Pillhofer - Retrospektive" 19:00 Eröffnung (Leopold Museum, 7., Museumsplatz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 20. November 2020 WIEN - 17:30 KI Vienna Art Week: Preview Ausstellung "When Gesture Becomes Event" (bis 6.4.2021) (Künstlerhaus, 1., Karlsplatz 5) NIEDERÖSTERREICH Krems * 11:00 KI Presseführung Ausstellung "Fiona Tan. Mit der anderen Hand / With the other Hand" mit Künstlerischer Direktor Steininger, Kuratorin Schedlmayer, Fiona Tan (Kunsthalle Krems, Museumsplatz 5) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Dienstag, 24. November 2020 WIEN - 10:00 KI Presseführung Ausstellung "Preis der Kunsthalle Wien 2020" 19:00 Preisverleihung und Eröffnung (bis 28.2.2021) (Kunsthalle Wien Karlsplatz, 4., Treitlstraße 2) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Donnerstag, 26. November 2020 WIEN * 10:00 KI Beethoven-Jahr 2020: Presseführung Ausstellungen "Inspiration Beethoven. Eine Symphonie in Bildern aus Wien 1900"; "Emil Pirchan - Universalkünstler" https://www.leopoldmuseum.org/ 19:00 Eröffnung (bis 4.4.2021) (Leopold Museum, 7., Museumsplatz 1) --------------------------------------------------------------------- APA - Termine am Freitag, 27. November 2020 WIEN - KI Eröffnung Ausstellung "Wasteart" (bis 17.1.2021) - UHRZEIT folgt (Künstlerhaus, 1., Karlsplatz 5)