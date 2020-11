Monatliche Bücher-Bestsellerliste für Österreich: Oktober 2020

In Zusammenarbeit mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) nachfolgend eine Übersicht über die Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch, Kinder- und Jugendbuch sowie eBook (Ermittlungszeitraum: 1.10. bis 31.10.2020).

Belletristik Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Sebastian Der Heimweg Droemer 23,70 Euro Fitzek 2 1 Joachim Hamster im Kiepenheuer & 24,70 Euro Meyerhoff hinteren Witsch Stromgebiet 3 NEU Stefanie Dicht Rowohlt 20,60 Euro Sargnagel 4 2 Lisa Eckhart Omama Zsolnay 24,70 Euro 5 NEU Volker Funkenmord Ullstein 23,70 Euro Klüpfel, Michael Kobr 6 5 Hubert flüchtig Zsolnay 23,70 Euro Achleitner 7 7 Ken Follett Kingsbridge Lübbe 36,00 Euro - Der Morgen einer neuen Zeit 8 3 Robert Der letzte Hanser Berlin 19,60 Euro Seethaler Satz 9 4 Elena Das Suhrkamp 24,70 Euro Ferrante lügenhafte Leben der Erwachsenen 10 8 Thomas Der Tote in Edition A 20,00 Euro Brezina der Hochzeitstor te

Belletristik Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Andreas Die Goldmann 11,30 Euro Gruber Knochennadel 2 NEU Beate Maly Mord im Emons Verlag 13,40 Euro Auwald 3 3 Michael Ein Trottel Droemer 14,40 Euro Niavarani kommt selten Taschenbuch allein 4 5 Michael Die Piper 10,30 Euro Köhlmeier Nibelungen Taschenbuch 5 15 Sasa Herkunft btb 12,40 Euro Stanisic 6 2 Harlan Coben Der Junge Goldmann 15,50 Euro aus dem Wald 7 10 Sebastian Der Insasse Knaur 12,40 Euro Fitzek Taschenbuch 8 6 Karsten Achtsam Heyne 11,30 Euro Dusse morden 9 NEU Rita Falk Guglhupfgesc dtv 11,30 Euro hwader 10 NEU Julia Keine Goldmann 9,30 Euro Engelmann Ahnung, was für immer ist

Sachbuch Hardcover:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 2 Paul Pizzera Der Ueberreuter 15,00 Euro hippokratisch e Neid 2 NEU Markus Die Ecowin 24,00 Euro Hengstschläg Lösungsbegabu er ng 3 12 Clemens G. Wir können es Quadriga 20,60 Euro Arvay besser 4 1 Melisa Generation Zsolnay 20,60 Euro Erkurt haram 5 3 Manuel Rubey Einmal noch Molden 23,00 Euro schlafen, dann ist morgen 6 NEU Johanna Abseits Seifert 24,95 Euro Constantini 7 4 Mary L. Zu viel und Heyne 22,70 Euro Trump nie genug 8 NEU Samu Haber Forever Yours Riva 25,70 Euro 9 NEU Hugo Russland und Ecowin 20,00 Euro Portisch wir 10 5 Franz Als ich die Brandstätter 22,00 Euro Welser-Möst Stille fand

Sachbuch Taschenbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 Sucharit Corona Goldegg 15,00 Euro Bhakdi, Fehlalarm? Karina Reiss 2 2 John Das Café am dtv 9,20 Euro Strelecky Rande der Welt 3 NEU Dean Nalas Welt Lübbe 12,40 Euro Nicholson 4 3 John The Big Five dtv 10,20 Euro Strelecky for Life 5 WE Ruth Klüger weiter leben dtv 8,20 Euro 6 14 Viktor E. ... trotzdem Penguin 10,30 Euro Frankl Ja zum Leben sagen 7 6 John Wiedersehen im dtv 10,20 Euro Strelecky Café am Rande der Welt 8 7 John Auszeit im dtv 10,20 Euro Strelecky Café am Rande der Welt 9 9 Jay Shetty Das Think Like Rowohlt TB 16,50 Euro a Monk-Prinzip 10 18 Caroline Unsichtbare btb 15,50 Euro Criado-Perez Frauen

Kinder- und Jugendbuch:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Tanya Alea Oetinger 19,60 Euro Stewner Aquarius 6 2 NEU Sabine Petronella Boje 14,40 Euro Städing Apfelmus. Zaubertricks und Maulwurfshüg el. Band 8 3 1 Jeff Kinney Rupert Baumhaus 15,50 Euro präsentiert: Verlag Ein echt wildes Abenteuer 4 NEU Ulf Blanck Die drei ??? Kosmos 13,40 Euro Kids, Der Adventskalen der 5 NEU Inka Brand, EXIT - Das Kosmos 16,50 Euro Markus Buch: Der Brand, Lena Adventskalen Ollefs der 6 NEU Mexify, Josh Mexify - Das Riva 14,40 Euro Matthews Hotel im Nirgendwo 7 4 Ursula Erebos Loewe 10,30 Euro Poznanski 8 7 J.K. Rowling Harry Potter Carlsen 9,30 Euro und der Stein der Weisen (Harry Potter 1) 9 3 Magnus Myst Das kleine Ueberreuter 13,40 Euro Böse Buch - Spezial 10 NEU Jule Ambach, Die drei Kosmos 13,40 Euro Kirsten !!!, Vogel Eingeschneit im Märchenwald

eBook Gesamt:

Position Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 NEU Sebastian Der Heimweg Droemer eBook 14,99 Euro Fitzek 2 1 Andreas Die Goldmann 9,99 Euro Gruber Knochennadel 3 3 Ken Follett Kingsbridge Bastei 19,99 Euro - Der Morgen Entertainment einer neuen Zeit 4 NEU Volker Funkenmord Ullstein 17,99 Euro Klüpfel, Ebooks Michael Kobr 5 NEU Brigitte Der Dotbooks 5,99 Euro Riebe Wahnsinn, den man Liebe nennt 6 NEU Jörg Maurer Den letzten Fischer 14,99 Euro Gang Ebooks serviert der Tod 7 9 Nele Neuhaus Zeiten des Ullstein 12,99 Euro Sturms Ebooks 8 NEU Karen Rose Todesnächte Knaur eBook 14,99 Euro 9 18 Nele Neuhaus Straße nach Ullstein 8,99 Euro Nirgendwo Ebooks 10 12 Nele Neuhaus Sommer der Ullstein 8,99 Euro Wahrheit Ebooks

Im Auftrag des HVB ermittelt das Marktforschungsinstitut Media Control die einzige offizielle Buchverkaufsliste im gesamten stationären Buchhandel und auf allen Online-Plattformen in Österreich. 600 Verkaufsstellen und knapp 90 Prozent aller Barverkäufe sind damit erfasst.