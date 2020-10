Mohammed-Karikaturen - Sprecher: Lassen uns nicht einschüchtern

Nach scharfer Kritik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am französischen Satiremagazin "Charlie Hebdo" hat Paris den Schutz der Meinungsfreiheit bekräftigt. "Trotz Einschüchterungen wird Frankreich niemals auf seine Prinzipien und Werte verzichten", sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch in Paris nach einer Kabinettssitzung.

Erdogan hatte vorher gesagt, er habe von der Titelseite von "Charlie Hebdo" mit der Karikatur, die ihn abbilden soll, gehört, sie aber nicht gesehen. Es sei unter seiner Würde, solche "obszönen Publikationen" auch nur zu beachten.

Attal nahm die Medien in Schutz. Es seien hasserfüllte Äußerungen gegen Journalisten und eine Redaktion gewesen, die zu Dramen und Attentaten geführt hätten. Die Redaktion von "Charlie Hebdo" war im Jänner 2015 Ziel eines islamistischen Terroranschlags geworden - bei einer Serie von Attacken starben damals in Paris und Umgebung 17 Menschen. Bei der Verteidigung von Werten und Prinzipien werde Frankreich von europäischen Partnern unterstützt, sagte Attal.

Attal kündigte an, im Kampf gegen die radikalen Islamismus werde die Nichtregierungsorganisation Baraka City aufgelöst. Der Schritt kam nicht überraschend. Innenminister Gérald Darmanin hatte die Auflösung der Organisation bereits nach dem tödlichen Anschlag auf den Lehrer Samuel Paty in Aussicht gestellt.