"Miss Marx"- Nicchiarelli: "Würden Sie das auch einen Mann fragen?"

Susanna Nicchiarelli ist die Regisseurin des heurigen Viennale-Eröffnungsfilms "Miss Marx", in dem sie die jüngste Karl-Marx-Tochter Eleanore als politische Kämpferin und als Frau, die an den Rollenbildern der Zeit scheitert, porträtiert. Mit der APA sprach die 45-jährige Römerin über die Nähe zum Heute durch die Distanz der Vergangenheit, die Parallele von Punk und Fin de Sciecle und die Schwierigkeit, seine Ideale durchzuhalten.

APA: Eleanore Marx ist - zumindest in Kontinentaleuropa - heute praktisch vergessen. Wie sind Sie auf sie gestoßen?

Susanna Nicchiarelli: Dass sie vergessen wurde, ist normal. Sie war keine Philosophin wie ihr Vater und hat nichts publiziert. Sie war einfach Teil jenes Kreises an Menschen gegen Ende des 19. Jahrhunderts, der für die Schwächsten der Gesellschaft gekämpft hat. Und wichtig ist, dass man sich an diese Kämpfe erinnert, weil sie im Kern immer noch aktuell sind: Auch wir leben in einer Zeit der großen Unsicherheit, der großen Ungerechtigkeiten. Wichtig ist die sozialistische Bewegung, in der die Einzelnen ihre jeweilige Rolle gespielt haben.

APA: Zugleich haben Sie einen Film über Eleanore Marx gedreht und nicht den Sozialismus. Was hat Sie an ihrer Person gereizt?

Nicchiarelli: Sie hat versucht, auch in ihrem Privatleben Feministin zu sein, was nicht funktioniert hat. Daher war ihre Geschichte interessant. Sie ist eine Frau, die "Madame Bovary" ins Englische übersetzt hat und dann letztlich genauso endet wie Madame Bovary, indem sie Gift nimmt. In gewissem Sinne ist das schon fast ironisch. Zugleich kann man damit die Komplexität des Lebens einer Revolutionärin erzählen.

APA: Haben Sie für sich eine Erklärung gefunden, warum Eleanore diese Diskrepanz zwischen politischem Kampf und Privatleben nicht auflösen konnte?

Nicchiarelli: Ich mag die Unterscheidung in eine private und eine öffentliche Sphäre eigentlich nicht. Schon die Feministinnen der 70er haben proklamiert: Das Private ist politisch. Aber es ist wahrscheinlich schwierig, die eigenen Ideale bis ins Kleinste durchzuhalten. In ihrer Beziehung zu Edward Aveling war Eleanore ja durchaus stark, sie war kein Opfer. Sie hat ihn behalten, nicht er ist bei ihr geblieben. Und sie hat mit ihm unverheiratet und ohne Kinder gelebt - sie war durchaus eine emanzipierte Frau. Aber die Gefühle sind halt der schwierigste Bereich des menschlichen Lebens. Eleanore war als Nesthäkchen ihrem Vater Karl sehr nahe. Allerdings hat diese behütete Kindheit auch nicht so lange gedauert. Sie hat sie aber bis an ihr Lebensende idealisiert. In Eleanore Marx vereinen sich eben ein großes romantisches Streben und eine große, beinahe wissenschaftliche Rationalität. Und das macht den Menschen aus.

APA: Und es ist zugleich ein Symbol für das Fin de Sciecle in seiner Doppelgesichtigkeit...

Nicchiarelli: Deshalb habe ich als Soundtrack auch Punkmusik verwendet, um diese zwei Seiten zu unterstreichen. Mir war von Anfang an klar: Das ist eine Punkgeschichte, voller Energie und Verzweiflung.

APA: Dennoch hat man bei "Miss Marx" als Zuschauer den Eindruck, dass man eher eine Abhandlung über die Situation der Frau von heute sieht als ein klassisches Biopic. War das Ihr Ziel?

Nicchiarelli: Was interessiert mich ein Film über die Frauen Ende des 19. Jahrhunderts?! Ich mache immer Filme über das Heute. Wenn man über die Vergangenheit spricht, kann man die Gegenwart sehr viel besser adressieren. Sieht man Figuren von heute auf der Leinwand, beginnt man sofort mit der Identifikation. Bei einem historischen Setting ist das anders, hier wird die Botschaft universeller und wird stärker, man geht eher in die Metaebene.

APA: Zugleich limitieren Sie sich als Filmemacherin auch, sind die Grundzüge der Geschichte doch vorgegeben...

Nicchiarelli: Das fasziniert mich aber. Ich bin nicht diejenige, die entscheidet. Ich hätte Eleanores Geschichte natürlich ein anderes Ende geben können. Da hätte sie Edward verlassen, jemand anderen gefunden und sich nicht umgebracht. Hat sie aber. Im Leben gibt es eben keine einfachen Lösungen - was der Mensch oftmals vergisst, wenn er eine Geschichte erfindet. Auch hier öffnen die Begrenzungen den Horizont.

APA: "Miss Marx" ist Ihr vierter Spielfilm, und alle haben eine weibliche Hauptprotagonistin. Ist das Zufall?

Nicchiarelli: Würden Sie diese Frage auch einem Mann stellen, der vier Filme mit einem männlichen Protagonisten gemacht hat? Ich glaube nicht! Es ist sicher so, dass ich mich mit weiblichen Charakteren eher identifiziere. Und für jemanden, der einen Film macht, ist es wichtig, von den eigenen Zugängen auszugehen, davon, was einen selbst interessiert. Und Frauen als Hauptfiguren gibt es im Kino immer noch viel zu wenige! Weibliche Rollen werden oftmals sehr klischeeisiert gezeichnet, auch wenn es natürlich Regisseure gibt, die wunderbare Frauenfiguren geschaffen haben.

(Das Gespräch führte Martin Fichter-Wöß/APA)

(B I L D A V I S O – Bilder von Susanna Nicchiarelli wurden am 22. Oktober 2020 über den AOM verbreitet und sind dort abrufbar.)