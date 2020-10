Messerattacke in Nizza - Türkei verurteilt Anschlag

Das türkische Außenministerium hat die Messerattacke im französischen Nizza scharf verurteilt. Es gebe nichts, dass Gewalt und das Töten von Menschen rechtfertige, teilte das türkische Außenministerium am Donnerstag mit. Menschen, die derartig brutale Angriffe an einem solch heiligen Ort verübten, hätten keine religiösen, humanitären oder moralischen Werte. Man stehe solidarisch mit den Menschen in Frankreich gegen Terror und Gewalt, hieß es.

Bei der Messerattacke in der Kirche Notre-Dame in Nizza waren mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden.