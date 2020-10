Messerattacke in Nizza - Täter 2: Tunesier sollte abgeschoben werden

Der mutmaßliche Attentäter von Nizza hatte von den italienischen Behörden einen Abschiebungsbescheid erhalten. Das berichteten italienische Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Gegen ihn liefen demnach Ermittlungen wegen illegaler Einwanderung.

Der 21-Jährige war den Berichten zufolge am 20. September auf Lampedusa eingetroffen. An dem Tag erreichten circa 20 Boote mit tunesischen Migranten an Bord die Insel, wie es weiter hieß. Danach hätte der Tunesier zwei Wochen auf dem Quarantäneschiff "Rhapsody" verbracht. Später hielt er sich laut den Meldungen in einem Flüchtlingslager in Bari auf, danach tauchte er unter.

"Sollten diese Berichte bestätigt werden, würde dies bedeuten, dass Italien zur Route des Terrorismus geworden ist", protestierte der Senator der Rechtspartei "Fratelli d ́Italia", Adolfo Urso. Die oppositionelle Forza Italia um Expremier Silvio Berlusconi rief Innenministerin Luciana Lamorgese auf, dem Parlament über den Fall des Tunesiers zu berichten.