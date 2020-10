Messerattacke in Nizza - SPÖ bestürzt über Terrorangriff

Die SPÖ hat am Donnerstag die mutmaßlich islamistische Messerattacke mit drei Toten in Nizza verurteilt. "Bestürzt über die unmenschlichen, barbarischen Terrorangriffe in Frankreich" zeigte sich SPÖ-Klubvizechef und Europasprecher Jörg Leichtfried. "Die Entwicklungen geben Anlass zu großer Sorge. Jeder Extremismus ist auf das Schärfste abzulehnen", betonte er.

"Europa muss zusammenstehen, den Kampf gegen den Terrorismus gemeinsam führen und die unverhandelbaren Werte der Demokratie verteidigen", forderte Leichtfried.