Messerattacke in Nizza - Putin: "Zynisches Verbrechen"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach dem Anschlag in Nizza seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron in einem Telegramm sein "tiefes Mitgefühl" ausgedrückt. "Das zynische und brutale Verbrechen, das in einer Kirche verübt wurde, löst besondere Bestürzung aus", schrieb Putin am Donnerstag nach Kremlangaben. Das russische Volk teile "den Zorn und die Trauer" des französischen Volkes und fühle mit den Angehörigen der Toten.

Bei der Messerattacke in einer Kirche in Nizza sind nach einer vorläufigen Bilanz drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

"Wir wurden wieder einmal davon überzeugt, dass Terroristen ein Verständnis von menschlicher Moral absolut fremd ist", hieß es in dem Schreiben von Putin. "Es ist offenkundig, dass der Kampf gegen den internationalen Terrorismus eine echte Vereinigung der Anstrengungen der ganzen Weltgemeinschaft erfordert." Putin bekräftigte die Bereitschaft Russlands, aufs Engste mit den französischen und anderen internationalen Partnern im Anti-Terror-Kampf zusammenzuarbeiten.