Messerattacke in Nizza - Papst trauert um Todesopfer

Papst Franziskus hat den Familien der Todesopfer der Messerattacke von Nizza sowie der katholischen Gemeinschaft in der südfranzösischen Stadt seine Nähe ausgedrückt. Dies berichtete der vatikanische Pressesprecher Matteo Bruni. "Der Angriff hat Tod an einem Ort des Trosts gesät", so Bruni. Der Papst bete für die Todesopfer, ihre Angehörigen und für das "geliebte französische Volk".

Bei der blutigen Messerattacke in Nizza sind nach einer vorläufigen Bilanz am Donnerstag drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden. Das bestätigten Polizeikreise in Paris. Demnach wurde eine Frau enthauptet.