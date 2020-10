Messerattacke in Nizza - NEOS verurteilen Anschlag in Frankreich

Der NEOS-Sprecher für Außenpolitik, Helmut Brandstätter, hat am Donnerstag den neusten Anschlag in Frankreich scharf verurteilt. "Wir sind schockiert über die Bluttat von Nizza", sagte Brandstätter laut einer Aussendung. "Ungeachtet der Hintergründe, die nun rasch aufgeklärt werden müssen: Wir stehen Seite an Seite mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Frankreich. In Gedanken sind wir bei den Familien der Opfer."

Nun sei es das Wichtigste, als europäische Gemeinschaft geeint gegen Hass und Gewalt jeglicher Art vorzugehen. "Wir stehen gemeinsam für europäischen Werte ein. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Nur gemeinsam können wir dagegen vorgehen", so der NEOS-Politiker. Gleichzeitig gelte es "Presse und Meinungsfreiheit um jeden Preis" zu schützen "sowie auf eine klare Trennung von Kirche und Staat achten". Denn das Erbe der Aufklärung und die individuellen Menschenrechte seien die Grundlagen der Europäischen Union.