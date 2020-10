Messerattacke in Nizza - Kurz verurteilt Terrorangriffe scharf

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Donnerstag die islamistischen Terrorangriffe in Frankreich und Saudi-Arabien "auf das Allerschärfste" verurteilt. Diese Terrorangriffe würden "einen schweren Angriff auf unsere gemeinsamen europäischen Werte darstellen. Meine Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und Freunden der Opfer", so Kurz.

"Frankreich gilt unsere volle Solidarität. Wir werden unsere Werte, unseren europäischen "Way of Life" mit aller Kraft gegen Islamisten und den politischen Islam verteidigen", schrieb der Bundeskanzler in einer Stellungnahme gegenüber der APA.