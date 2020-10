Messerattacke in Nizza - Kogler verurteilt Terrorangriff scharf

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verurteilt den Messerangriff in Nizza mit drei Toten scharf. "Die abscheulichen Attacken in '#Nizza sind zutiefst verurteilenswert und ein Angriff auf Demokratie, Grund- und Freiheitsrechte", schrieb Kogler auf Twitter. "Europa steht mit #Frankreich zusammen - gegen solche terroristische Akte. Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Opfern und Angehörigen."

Bei der Messerattacke in einer Kirche in Nizza waren mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden. Der Täter wurde festgenommen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Frankreich übernahm die Ermittlungen. Frankreich rief die höchste Terrorwarnstufe aus.