Messerattacke in Nizza - EU-Staats- und Regierungschefs "schockiert"

Nach der tödlichen Messerattacke in Nizza haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU geschlossen an die Seite Frankreichs gestellt. "Wir verurteilen diese Attacken, die einen Angriff auf unsere gemeinsamen Werte darstellen, aufs Schärfste", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die EU-Ratschef Charles Michel am Donnerstag veröffentlichte. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einem "unfassbaren Angriff".

"Das ist ein unfassbarer Angriff auf die Demokratie und die Meinungsfreiheit in Frankreich und in Europa. Wir müssen entschlossen gemeinsam in ganz Europa und darüber hinaus gegen Islamismus und politischen Islam vorgehen, um solche Angriffe zu verhindern", sagte Kurz vor Gipfelbeginn bei einem Pressestatement in Wien. Kurz und seine EU-Kollegen berieten am Abend per Videokonferenz eigentlich über den Kampf gegen die zweite Corona-Welle.

In ihrem gemeinsamen Statement betonten die Staats- und Regierungschefs, schockiert und betrübt von den terroristischen Anschlägen zu sein. "Wir stehen geschlossen und fest in unserer Solidarität mit Frankreich, mit dem französischen Volk und der französischen Regierung - in unserem gemeinsamen und andauernden Kampf gegen Terrorismus und gewalttätigen Extremismus."

Zugleich rufe man führende Politiker auf der ganzen Welt dazu auf, auf Dialog und Verständnis zwischen Gemeinschaften und Religionen hinzuarbeiten und nicht auf Spaltung.

Bei einer Messerattacke in einer Kirche in Nizza waren am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden. Ein 21-jähriger Tunesier wurde festgenommen. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "islamistischen Terroranschlag".