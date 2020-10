Messerattacke in Nizza - EU-Staats- und Regierungschefs "schockiert"

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich "schockiert" über den Anschlag in Nizza gezeigt und die Gewalttat "auf das Schärfste" verurteilt. Der Anschlag sei auch "ein Angriff auf unsere gemeinsamen Werte", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Donnerstagabend durch EU-Ratspräsident Charles Michel veröffentlicht wurde.

Die EU-Regierungen stünden "geeint und fest" in ihrer Solidarität mit Frankreich und im "gemeinsamen und fortgesetzten Kampf gegen Terrorismus und gewaltsamen Extremismus", hieß es weiter. Gleichzeitig riefen die EU-Vertreter Staats- und Regierungschefs weltweit auf, "sich für Dialog und Verständigung zwischen den Gemeinschaften und Religionen einzusetzen anstatt für Spaltung".

In Nizza hatte Donnerstag früh bei einem mutmaßlichen islamistischen Anschlag ein 21-jähriger Tunesier drei Menschen mit einem Messer getötet. Vorausgegangen waren massive Proteste und Drohungen gegen Frankreich in muslimischen Ländern im Zusammenhang mit umstrittenen Mohammed-Karikaturen.