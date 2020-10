Messerangriff in Nizza - Rom: Keine Warnungen aus Tunesien

Italiens Behörden waren nach eigenen Angaben von Tunesien nicht vor dem Gewalttäter von Nizza gewarnt worden. Aus dem Innenministerium in Rom verlautete am Donnerstagabend, dass der Angreifer, der in Frankreich drei Menschen umgebracht haben soll, als ein 21-jähriger Tunesier identifiziert worden sei. Der Mann sei am 20. September illegal auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angekommen, hieß es.

Nach italienischen Agenturberichten war er mit anderen Bootsmigranten dort an Land gegangen und im Oktober nach Bari, die Hauptstadt Apuliens, gebracht worden. Dort soll er abgetaucht sein.

Aus Quellen im Innenministerium in Rom hieß es nur, dem Tunesier sei am 9. Oktober ein Ablehnungsdekret für einen Verbleib geschickt worden. Er sei aufgefordert worden, Italien innerhalb von sieben Tagen zu verlassen. Die tunesischen Behörden hätten Italien nicht vor ihm gewarnt. Auch aus "nachrichtendienstlichen Kanälen" sei er nicht unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit genannt worden.

Bei dem Angriff in einer Kirche in der französischen Küstenstadt Nizza waren am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet worden. Mehrere weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Frankreich rief die höchste Terrorwarnstufe aus. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "islamistischen Terroranschlag".