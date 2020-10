Mercosur-Kritiker: Geplante Zusatzdokumente verbessern Abkommen nicht

Beim geplanten EU-Mercosur-Abkommen arbeitet die EU-Kommission seit Mitte Oktober an Zusatzprotokollen. Damit sollen Länder mit ablehnender Haltung wie Österreich oder Frankreich umgestimmt werden, sagen Vertreter von globalisierungs- und abkommenskritischen Organisationen wie Attac Österreich und PowerShift Deutschland. Welche Zusatzdokumente verhandelt werden, ist aber nicht bekannt. "Das ist intransparent wie das ganze Abkommen", kritisiert Bettina Müller von PowerShift.

Die politische Einigung auf das Abkommen war nach 20 Jahren Verhandlungen Ende Juli 2019 erfolgt. Derzeit befindet es sich im sogenannten legal scrubbing - der Übersetzung in alle EU-Sprachen. Bei einem digitalen EU-Rat am 9. November könnte über Zusatzprotokolle gesprochen werden, sagte Müller am Mittwoch in einem digitalen Pressegespräch.

Im Abkommen seien Umwelt- und Klimaschutz jedenfalls keine zentralen Elemente. Zusatzprotokolle würden das Abkommen aber nicht nachhaltiger gestalten und Abholzung sowie Umweltzerstörung entgegenwirken. Sollte es bei diesen Themen Verstöße geben, seie - anders als bei der Menschenrechtsklausel - keine Aussetzung des Abkommens möglich, kritisieren die Abkommensgegner.

Sie sagen auch, dass umweltschädlicher Handel mit Produkten gefördert werde, die auf beiden Seiten des Atlantiks bereits ausreichend hergestellt würden. Dabei sprechen sie von Käse, Wein, Dosentomaten und Äpfeln. So würden auch regionale Wirtschaftskreisläufe zerstört - etwa der Käseexport aus Argentinien nach Brasilien, lautet eine der vielen Warnungen von Hanni Gramann von Attac Deutschland.

"Wir müssen Handelsabkommen gänzlich umstellen. Wir brauchen Abkommen, die nicht regionale Wirtschaftskreisläufe zerstören", fordert Alexandra Strickner von Attac Österreich. "Es braucht die Erfüllung von Klimazielen, das Einhalten von Menschen- und Indigenenrechten und den Schutz der Umwelt. Ein ganz anderes Abkommen." Die Zivilgesellschaft und alle betroffenen Akteure sollten in die Erstellung eines Abkommens eingebunden werden.

Das Abkommen - das mit den Mercosurländern einzeln abgeschlossen werden soll - sieht etwa vor, dass mehr Rindfleisch aus Südamerika in die EU kommen soll. Dagegen laufen heimische Bauern Sturm. Die Menge soll von 200.000 um 99.000 Tonnen erhöht werde. Auch viel mehr Ethanol aus Zuckerrohr soll in die EU kommen - statt bisher 102.000 Tonnen bis zu 650.000 Tonnen, so Gramann.

Offen für das Abkommen sprach sich in Österreich zuletzt noch die Industriellenvereinigung (IV) aus. Die türkis-grüne Bundesregierung bekräftigte ihr Nein. Im Allgemeinen wird inzwischen damit gerechnet, dass der Ratifizierungsprozess ins kommende Jahr fällt - wenn Portugal den EU-Vorsitz von Deutschland übernommen hat. Laut den Abkommenskritikerin ist Portugal stark für das Abkommen.