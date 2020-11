Mehr als 66 Prozent der Algerier haben für eine Verfassungsreform gestimmt. Das teilte die Wahlkommission am Montag mit. Das Referendum war von einem Großteil der Bürger boykottiert worden; lediglich 23,7 Prozent der Abstimmungsberechtigten hatten sich an der Befragung am Sonntag beteiligt.