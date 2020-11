Matthew McConaughey: "Wunderschöner Wecker" zum Geburtstag

An seinem 51. Geburtstag ist Oscar-Preisträger Matthew McConaughey von einem Ständchen seiner Kinder geweckt worden. "Ich hatte heute Morgen einen wunderschönen Wecker", schrieb er am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram unter ein Video, in dem Tochter Vida und Sohn Levi Grimassen schneiden und "Happy Birthday" singen. Auch McConaugheys Ehefrau Camila (38) teilte das Video auf ihrem Instagram-Account und gratulierte ihrem Mann zum Geburtstag.

Das Paar ist seit acht Jahren verheiratet und hat drei Kinder: Tochter Vida (10) und die Söhne Levi (12) und Livingston (7). Bei den Aufnahmen, die für das Geburtstagsvideo zusammengeschnitten wurden, handelt es sich um einen Gruß aus dem Familienarchiv - Vida und Levi sind auf diesen Bildern noch im Kleinkinderalter.