Mann fischte Granate aus Zweitem Weltkrieg aus Wiener Donaukanal

Beim sogenannten Magnetfischen nach metallischen Gegenständen hat ein 31-Jähriger am Samstag um 14.30 Uhr in Wien-Leopoldstadt eine alte Granate aus dem Donaukanal geangelt. Der Mann rief - wie unbedingt empfohlen - die Polizei, die den Fundort im Bereich des Treppelweges an dem Fluss absperrte. Gegen 17.00 Uhr gab es Entwarnung, die 7,5 cm lange Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg hatte keinen Zünder mehr. Sprengstoffexperten transportierten den Blindgänger ab.