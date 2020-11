Malawi will Botschaft in Jerusalem eröffnen

Malawi will im kommenden Jahr eine Botschaft in Jerusalem eröffnen. Das kündigte Außenminister Eisenhower Mkaka am Dienstag bei einem Besuch in Israel an. Malawi ist damit das erste afrikanische Land, das dem Beispiel der USA folgt, die im Mai 2018 ihre Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt hatten.

Israels Außenminister Gabi Aschkenasi zeigte sich erfreut über die Ankündigung. Er sei sich sicher, dass weitere afrikanische Staaten folgen werden. Malawi unterhält seit 1964 diplomatische Beziehungen mit Israel, hat bisher aber keine Botschaft in dem Land eröffnet.

Wegen des ungeklärten Status von Jerusalem war es lange Zeit diplomatischer Konsens, dass ausländische Staaten ihre Botschaften nicht in der Stadt ansiedeln. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem im Dezember 2017 als Hauptstadt Israels anerkannt und im Mai 2018 die US-Botschaft dorthin verlegt. Einige Staaten folgten seitdem dem US-Vorbild, andere kündigten dies an. International wurden die Botschaftsumzüge scharf kritisiert.

Israel pocht darauf, dass Jerusalem seine unteilbare Hauptstadt sei. Die Palästinenser jedoch beanspruchen den Ostteil von Jerusalem als Hauptstadt ihres angestrebten eigenen Staates. Israel hatte Ost-Jerusalem im Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzt und 1980 annektiert. Die UNO erkennt die Annexion nicht an.