Lokalinhaber protestierten in ganz Italien gegen Corona-Maßnahmen

In ganz Italien ist es am Mittwoch zu Demonstrationen von Lokalinhabern gegen die von der Regierung beschlossenen restriktiven Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Epidemie gekommen. Über 300 Personen versammelten sich auf dem Mailänder Domplatz, um gegen die von der Regierung verordnete Schließung der Lokale um 18.00 Uhr zu protestieren.

Die Inhaber von Restaurants, Pizzerien, Cafes und Eisgeschäften stellten auf den Hauptplätzen der größten italienischen Städte gedeckte Tische auf. Zum Protest hatte der Verband der Restaurantinhaber, Fipe Confcommercio, aufgerufen.

Der Gastronomen-Verband FIR rechnet wegen der neuen strengen Schutzmaßnahmen mit einem zusätzlichen Umsatzrückgang für Lokale um 70 Prozent. Zwei Millionen Arbeitnehmer würden um ihre Jobs bangen, 250.000 Familien seien durch die Maßnahmen gefährdet, warnte der Branchenverband Fipe Confcommercio.

Die Gastronomie in Italien generiert jährlich einen Umsatz von 84 Mrd. Euro. Die Branche habe in diesem Jahr bereits 34 Mrd. Euro verloren, so der Fipe-Verband. Wegen der Krise und der vielen Arbeitnehmer im Home-Office würden die Italiener um 40 Prozent weniger für Speisen außer Haus ausgeben als 2019.

In Neapel demonstrierten am Mittwoch Taxifahrer zum zweiten Tag in Folge auf der Piazza del Plebiscito, dem Hauptplatz Neapels, gegen ein nächtliches Ausgangsverbot von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Sie protestierten auch gegen die Schließung der Lokale um 18.00 Uhr, was die 2.400 Taxifahrer der Vesuvstadt schwer benachteilige.

Premier Giuseppe Conte hatte bei einer Pressekonferenz am Sonntag weitere restriktive Maßnahmen vorgestellt, die am Montag in Kraft getreten sind. Von Montag an müssen Bars und Restaurants ab 18.00 Uhr schließen. Maximal vier Personen dürfen in Lokalen an einem Tisch sitzen. Take-Away Dienste sind weiterhin vorgesehen. Kinos, Theater, Spielhallen, Clubs, öffentliche Sportstätten und Schwimmbäder werden ganz dichtgemacht.