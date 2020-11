Lockdown - Wirtschaftskammer Burgenland fordert rasche Hilfe

Angesichts der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen fordert die Wirtschaftskammer Burgenland (WK) eine rasche und unbürokratische Entschädigung der Betriebe. Von der Bundesregierung erwarte man mittelfristig auch einen klaren Plan für den weiteren Umgang mit der Pandemie: "Es braucht maximale Planbarkeit, gerade in der Krisensituation", so Präsident Peter Nemeth in einer Aussendung am Sonntag.

"Die Maßnahmen sind für die österreichische Wirtschaft sehr schmerzhaft. Denn die bereits schwer gebeutelten heimischen Unternehmen haben in den letzten Wochen und Monaten vorbildlich gezeigt, wie man mit klugen und strikt umgesetzten Präventionsmaßnahmen die Ausbreitung des Virus im betrieblichen Umfeld verhindern kann. Dennoch sind sie jetzt die Leidtragenden der neuerlichen Verschärfungen", so Nemeth.

Es sei zu begrüßen, dass die Bundesregierung für die von den neuen behördlichen Maßnahmen betroffenen Unternehmen einen bis zu 80-prozentigen Ersatz des Umsatzes in Aussicht gestellt habe. "Ebenso dringend erforderlich ist, dass jetzt endlich unverzüglich der Fixkostenzuschuss in der Phase 2 für alle wirtschaftlich von der Krise betroffenen Unternehmen zur Verfügung steht", betonte der Wirtschaftskammerpräsident.

Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft, die Wintersaison und die weitere wirtschaftliche Entwicklung, sei die drastische Reduktion der Neuinfektionen sowie die Sicherung der Liquidität der Betriebe entscheidend. Es gehe um die richtige Balance aus gesundheitlicher Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft, so Nemeth.