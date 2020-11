Lockdown - Lob und Kritik von Transitforum wegen Lkw-Fahrverboten

Fritz Gurgiser, Obmann des Transitforum Austria-Tirol, hat am Donnerstag die Ankündigung von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), die Lkw-Fahrverbote nicht zu lockern, begrüßt. Gleichzeitig nahm er aber gegenüber der APA den deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die italienische Verkehrsministerin Paola De Micheli (PD) in die Mangel. Die Versorgung hierzulande und in den Nachbarländern sei nicht gefährdet, argumentierte er.

Scheuer wolle dagegen die Coronakrise dazu missbrauchen, "dem Transportgewerbe an Wochenenden auch noch 'freie Fahrt' zu sichern und damit die Lkw-Fahrer auch noch unter massiven Druck bringen, ihre Lenk- und Ruhezeiten zu missachten", meinte er. Scheuer hatte zuvor dazu aufgefordert, das Sonn- und Feiertagsfahrverbot zu lockern. Auch De Micheli lässt laut Gurgiser keine Gelegenheit aus, "um auf die 'europarechtswidrigen Lkw-Fahrverbote' am Brenner zu verweisen" und die Aufhebung zu fordern. Die Fahrverbote seien jedenfalls "zu Recht verordnet", sagte Gurgiser.

Vielmehr appellierte das Transitforum für eine Verschärfung der Fahrverbote. Die Situation müsse dafür genützt werden, "sämtliche Lkw-Fahrverbote noch strenger, restriktiver und effizienter zu fassen". Dem Grundrecht auf Gesundheit solle der gleiche Stellenwert zugeordnet werden wie dem Coronavirus, forderte er.