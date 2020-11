Lockdown - Linienverkehr am Klagenfurter Flughafen wieder eingestellt

Am Klagenfurter Flughafen wird der ohnehin schon schmale Linienverkehr nun komplett eingestellt. Wie der Flughafen am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab, haben sowohl die AUA als auch Eurowings ihre Linienverbindungen nach Wien bzw. Köln bis Mitte Dezember gestrichen.

Dem Vernehmen nach soll es über Weihnachten ein reduziertes Flugangebot geben, so Flughafen-Sprecherin Marion Trattnig-Stultschnig. Aufgrund der vorherrschenden Situation wird mit einer Fortsetzung dieses reduzierten Flugangebotes auch Anfang 2021 gerechnet. Der Flughafen beschränkt daher die Betriebszeiten wieder, und zwar von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Private Flüge können stattfinden, zudem sind noch einige Charterflüge im Zusammenhang mit der Europa League-Teilnahme des Wolfsberger Fußballvereins WAC geplant.