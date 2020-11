Lockdown - Erster Tag in Einkaufscenter in Ansfelden "nicht gut"

Die erste Zeit des "Gastro-Lockdown" im Haid Center in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) mit 70 Filialen und 13 Lokalen sei "nicht gut gelaufen", meinte Centermanager Johann Koini am Mittwoch. Jedoch führte er das auf den Anschlag Montagabend in Wien und eine damit in Zusammenhang stehende Verhaftung Dienstagvormittag in Linz zurück. Die Bevölkerung sei verunsichert und vorsichtig gewesen, meinte er. Doch Koini geht davon aus, dass die Kundenfrequenz wieder besser wird.

Ein Rundgang durch das Center Mittwochnachmittag bestätigte dieses Bild. Die Leute schienen eher verhalten, vor allem in den Kleidergeschäften war wenig bis gar nichts los. Einige Gastro-Betriebe hatten auf Take-away umgestellt, doch auch hier hielt sich die Nachfrage in Grenzen.

Wie sich die Schließung der Gastronomie tatsächlich auf das Shoppingverhalten auswirken werde, darüber könne man aber erst in einer Woche verlässliche Aussagen machen, meinte Koini. Generell zeigte er sich aber zuversichtlich. Zum einen sei in dem Einkaufscenter wegen der Größe der Geschäfte die Zehn-Quadratmeter-Vorgabe pro Kunde kein großes Problem. Außerdem gebe es breite Gänge in dem eingeschossigen Zentrum und keine Rolltreppen, die ein "Sicherheitsrisiko" bezüglich Abstand und Hygiene bedeuten würden. Und nicht zuletzt aufgrund der Erfahrung, dass nach dem ersten Lockdown im Frühjahr die Frequenz "laufend gut gewesen" sei, rechnet der Manager damit, dass es auch diesmal "nicht so schlimm" kommen werde.