Lloyds-Chef sieht Hoffnungsschimmer - Weniger Risikovorsorge

Die britische Bank Lloyds sieht nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen Licht am Ende des Tunnels. "Obwohl unser Geschäft von der Coronapandemie stark beeinträchtigt war, sehen wir eine ermutigende Erholung", sagte Lloyds-Chef António Horta-Osório am Donnerstag. Im Sommerquartal habe vor allem das Geschäft mit Baufinanzierungen floriert, zudem habe die Bank nicht mehr so viel wie im ersten Halbjahr für faule Kredite zur Seite legen müssen.

Jedoch gingen die Erträge wegen der niedrigen Zinsen in Großbritannien zurück. Die Bank of England (BoE) hat die Leitzinsen wegen der Coronakrise nahe Null gesenkt und zieht sogar negative Zinsen wie die Europäische Zentralbank in Betracht.

Der bereinigte Gewinn von Lloyds ging im vergangenen Quartal um mehr als ein Drittel auf 1,16 Milliarden Pfund (1,28 Mrd. Euro) zurück. Vor Steuern verdiente die größte britische Privatkundenbank 1,04 Mrd. Pfund nach 50 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum. Damals war das Ergebnis belastet durch milliardenschwere Kosten für die Entschädigung von Kunden für unrechtmäßig abgeschlossene Kreditausfall-Versicherungen. Analysten hatten mit einem deutlich geringeren Nettogewinn gerechnet.

Zugute kam Lloyds eine sprunghaft angestiegene Nachfrage nach Baufinanzierungen. Sie schloss Neufinanzierungen im Volumen von 3,5 Mrd. Pfund ab, so viel wie seit 2008 nicht mehr. Für drohende Kreditausfälle legte Lloyds im Sommerquartal 301 Mio. Pfund zur Seite, nur noch ein Zehntel des Niveaus im zweiten Quartal und deutlich weniger als von Analysten erwartet.