Letzte TV-Debatte von Trump und Biden ohne Eklat beendet

Das letzte Fernsehduell der beiden Bewerber um das US-Präsidentenamt ist am Donnerstagabend ohne Eklat zu Ende gegangen. Die Diskussion von Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden in Nashville (US-Staat Tennessee) verlief weitaus gesitteter als das erste Aufeinandertreffen der beiden Ende September, das vor allem wegen Trumps ständigen Dreinredens im Chaos versunken war.

Moderatorin Kristen Welker dankte den beiden Kontrahenten kurz nach 20.30 Uhr Ortszeit (04.30 Uhr MESZ) in Tennessee für die gut 90-minütige Diskussion. Welker schloss mit einem Aufruf an die Zuseher, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Freilich haben nach Schätzungen von Experten bereits gut ein Drittel aller Bürger, die sich an der Wahl beteiligen werden, schon vor dem Duell abgestimmt.

Für die Unentschlossenen gab es wenig Neues. Trump und Biden wiederholten in der Debatte bekannte Positionen und Angrifflinien. Biden thematisierte vor allem das vermeintliche Versagen Trumps in der Coronakrise. Der Amtsinhaber versuchte, die Affäre rund um Bidens Sohn Hunter hochzukochen und stellte den Ex-Vizepräsidenten als korrupten Politiker hin. Biden ging erstmals direkt auf die Vorhalte ein und betonte, er habe "keinen Penny" von einer ausländischen Quelle genommen. Als Trump sein gutes Verhältnis zum nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un lobte, zog Biden einen Hitler-Vergleich.