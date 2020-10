Lenzing - Baader Bank erhöht Kursziel von 44,0 auf 67,0 Euro

Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben ihr Kursziel für die Papiere des oberösterreichischen Faserherstellers Lenzing von 44,0 auf 67,0 Euro erhöht. Ihre Kaufempfehlung haben die Analysten unterdessen mit der Einstufung "Add" bestätigt.

Seit Ende Juni, als die Baader-Analysten ihre Kaufempfehlung für die Lenzing-Aktien aussprachen, haben sich die Papiere des heimischen Konzerns um fast 50 Prozent verteuert. Die ist laut dem Wertpapierexperten Markus Mayer von der Baader Bank einerseits auf die Preiserholung bei Viskose zurückzuführen. Zudem seinen die Lagerbestände in den Spinnereien weiterhin auf historischen Tiefstständen, womit die Lager schon bald wieder aufgefüllt werden könnten.

Die Gewinneinschätzungen belaufen sich für das laufende Geschäftsjahr 2020 auf 1,21 Euro je Aktie. In den folgenden beiden Jahren rechnen die Baader-Analysten dann mit einem Gewinn von 3,03 Euro (2021) und 3,76 Euro (2022). Mit einer Dividendenausschüttung rechnen die Experten jedoch im laufenden und auch im darauffolgenden Geschäftsjahr nicht. Im Jahr 2022 erwarten sie dann eine Dividende von 0,80 Euro je Titel.

Am Mittwochvormittag notierten die Papiere der Lenzing an der Wiener Börse mit einem deutlichen Minus von 8,07 Prozent auf 59,20 Euro. Am gestrigen Dienstag hatten die Lenzing-Titel noch um satte 7,69 Prozent zugelegt.

Analysierendes Institut Baader Bank

