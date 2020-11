Lebensversicherer Swiss Life sammelte weniger Prämien ein

Die Prämieneinnahmen des größten Schweizer Lebensversicherers Swiss Life sind in den ersten neun Monaten währungsbereinigt um 13 Prozent auf 15,4 Mrd. Franken (14,4 Mrd. Euro) gesunken. Die Gesellschaft verwies auf außerordentlich hohe Einmalprämien in der Vorjahresperiode, nachdem sich ein Mitbewerber aus dem Vollversicherungsgeschäft in der Schweiz zurückgezogen hatte.

Bereinigt um diesen Effekt wären die Prämieneinnahmen in der Schweiz in den ersten drei Quartalen 2020 auf Vorjahresniveau gelegen. Swiss Life bestätigte die Finanzziele und will Anfang Jänner das im März ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm wieder aufnehmen.