Lawine verlegte Landesstraße in Tirol

Ein Lawine ist am Dienstagabend in Obernberg am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) auf die Obernberger Landesstraße (L231) abgegangen. Das Schneebrett verlegte die Fahrbahn auf einer Länge von rund 30 Metern und einer Höhe von rund eineinhalb Metern, teilte die Polizei mit. Bei dem Lawinenabgang wurden weder Fahrzeuge verschüttet, noch Personen verletzt. Für die Räumungsarbeiten war die Feuerwehr, die Bergrettung, Gemeindebedienstete sowie eine Polizeistreife im Einsatz.