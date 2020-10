KULTUR - Termine von Sa, 24.10.20 bis So, 25.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 WIEN * 10:00- KI Veranstaltung "Austrian Composer's Day 2020" mit 17:00 Verleihung "Wiener Filmmusik Preis 2020" (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) http://go.apa.at/7lgezaOE (Universität für Musik und darstellende Kunst, 3., Anton-von-Webern-Platz 1) * 11:00 KI Viennale: Filmpremiere "Rizi" von Tsai Ming-liang (Urania, 1., Uraniastraße 1) * 13:00 KI Viennale: Filmpremiere "Fauna" von Nicolas Pereda (Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 14:00 KI Viennale: Filmpremiere "Hopper/Welles" von Orson Welles (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 17:00 KI Lesung/Konzert "Sportlerlegenden" mit Michael Köhlmeier, Martin Grubinger (Musikverein, Gläserner Saal, 1., Musikvereinsplatz 1) * 17:30 KI Viennale: Filmpremiere "Quo vadis, Aida?" von Jasmila Zbanic (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 20:00 KI Premiere brut "An Evening To RRRRRRRRRRR (rant, rave, rage, revolt, resist, rebel)" von Deborah Hazler/Mia & Michikazu Matsune, Ursula Maria Probst, Shayma & Seba (UA) (Volx/Margareten, 5., Margaretenstraße 166) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Never Rarely Sometimes Always" von Eliza Hittman (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Davos" von Daniel Hoesl und Julia Niemann (Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 21:00 KI Viennale: Filmpremiere "Sheytan Vojud Nadarad" von Mohammad Rasoulof (Urania, 1., Uraniastraße 1) - 22:00 KI +++ ABGESAGT +++ Kabarett-Premiere "Apokalypse Frau" von und mit Elena Wolff (Kabarett Niedermair, 8., Lenaugasse 1a) - 23:00 KI Viennale: Filmpremiere "First Cow" von Kelly Reichardt (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) OBERÖSTERREICH Schörfling - 14:00 KI Eröffnung Ausstellung "Bettina Schülke/Pat J Chan" mit u.a. VALIE EXPORT (per Liveschaltung) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Galerie Petra Seiser, Weyregger Straße 11) --------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 WIEN - KI +++ VERSCHOBEN auf 21.02.2022 +++ Konzert/Tribute-Show "The Simon Garfunkel Story" (Veranstalter: Arcadia Live) (Wiener Stadthalle, Halle F, 15., Roland-Rainer- Platz 1) * 11:00 KI Viennale: Filmpremiere "City Hall" von Frederick Wiseman (Urania, 1., Uraniastraße 1) * 17:30 KI Viennale: Filmpremiere "Epicentro" von Hubert Sauper (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 18:45 KI Viennale: Filmpremiere "Effacer l'historique" von Benoît Delépine und Gustave Kervern (Urania, 1., Uraniastraße 1) * 19:00 KI Premiere "Eugen Onegin" von Piotr I. Tschaikowski Regie: Dmitri Tcherniakov, Dirigent: Tomas Hanus (Staatsoper, 1., Opernring 2) - 20:30 KI Konzert Ida Nielsen & The Funkbots (Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------