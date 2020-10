KULTUR - Termine von Sa, 24.10.20 bis Di, 27.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 WIEN - 10:00- KI Veranstaltung "Austrian Composer's Day 2020" mit 17:00 Verleihung "Wiener Filmmusik Preis 2020" (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) http://go.apa.at/7lgezaOE (Universität für Musik und darstellende Kunst, 3., Anton-von-Webern-Platz 1) * 11:00 KI Viennale: Filmpremiere "Rizi" von Tsai Ming-liang (Urania, 1., Uraniastraße 1) * 13:00 KI Viennale: Filmpremiere "Fauna" von Nicolas Pereda (Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 14:00 KI Viennale: Filmpremiere "Hopper/Welles" von Orson Welles (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 17:00 KI Lesung/Konzert "Sportlerlegenden" mit Michael Köhlmeier, Martin Grubinger (Musikverein, Gläserner Saal, 1., Musikvereinsplatz 1) * 17:30 KI Viennale: Filmpremiere "Quo vadis, Aida?" von Jasmila Zbanic (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 20:00 KI Premiere brut "An Evening To RRRRRRRRRRR (rant, rave, rage, revolt, resist, rebel)" von Deborah Hazler/Mia & Michikazu Matsune, Ursula Maria Probst, Shayma & Seba (UA) (Volx/Margareten, 5., Margaretenstraße 166) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Never Rarely Sometimes Always" von Eliza Hittman (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Davos" von Daniel Hoesl und Julia Niemann (Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 21:00 KI Viennale: Filmpremiere "Sheytan Vojud Nadarad" von Mohammad Rasoulof (Urania, 1., Uraniastraße 1) - 22:00 KI +++ ABGESAGT +++ Kabarett-Premiere "Apokalypse Frau" von und mit Elena Wolff (Kabarett Niedermair, 8., Lenaugasse 1a) - 23:00 KI Viennale: Filmpremiere "First Cow" von Kelly Reichardt (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) OBERÖSTERREICH Schörfling - 14:00 KI Eröffnung Ausstellung "Bettina Schülke/Pat J Chan" mit u.a. VALIE EXPORT (per Liveschaltung) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (Galerie Petra Seiser, Weyregger Straße 11) --------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Sonntag, 25. Oktober 2020 WIEN - KI +++ VERSCHOBEN auf 21.02.2022 +++ Konzert/Tribute-Show "The Simon Garfunkel Story" (Veranstalter: Arcadia Live) (Wiener Stadthalle, Halle F, 15., Roland-Rainer- Platz 1) * 11:00 KI Viennale: Filmpremiere "City Hall" von Frederick Wiseman (Urania, 1., Uraniastraße 1) * 17:30 KI Viennale: Filmpremiere "Epicentro" von Hubert Sauper (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 18:45 KI Viennale: Filmpremiere "Effacer l'historique" von Benoît Delépine und Gustave Kervern (Urania, 1., Uraniastraße 1) * 19:00 KI Premiere "Eugen Onegin" von Piotr I. Tschaikowski Regie: Dmitri Tcherniakov, Dirigent: Tomas Hanus (Staatsoper, 1., Opernring 2) - 20:30 KI Konzert Ida Nielsen & The Funkbots (Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11) --------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Montag, 26. Oktober 2020 WIEN - 11:00 KI Konzert Wiener Johann Strauss Orchester - Dirigent: Johannes Wildner (Musikverein, 1., Musikvereinsplatz 1) - 11:00 KI +++ VERSCHOBEN +++ Premiere "Die Entführung ins Zauberreich" von Wolfgang Amadeus Mozart/Gerald Resch/Margot Mezgolich; Regie: Nina Blum, Dirigent: Markus Henn (Wanderoper für Kinder durch die Staatsoper) (UA) (Staatsoper, 1., Opernring 2) * 14:30 KI Viennale: Filmpremiere "Siberia" von Abel Ferrara (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 17:30 KI Viennale: Filmpremiere "The Trouble with Being Born" von Sandra Wollner (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 19:30 KI +++ VERSCHOBEN auf 26.11.2020 +++ Kabarett-Premiere "#13" von und mit Michael Mittermeier (auch 27. und 28.10.) (ÖEA) (Globe Wien, 3., Karl Farkas Gasse 19) - 20:00 KI Benefizgala "Lachen hilft" zugunsten des CI Integrationshauses mit Manuel Rubey, Gunkl, Flüsterzweieck und Kollegium Kalksburg https://www.integrationshaus.at/de/eventarchiv/lac hen-hilft-64 (Stadtsaal, 6., Mariahilfer Straße 81) - 20:00 KI +++ VERSCHOBEN auf 27.03.2021 +++ Konzert Kensington (Veranstalter: Arcadia Live) (Szene Wien, 11., Hauffgasse 26) - 20:30 KI +++ VERSCHOBEN auf 25.10.2021 +++ Konzert Soft Machine (Porgy & Bess, 1., Riemergasse 11) - 21:15 KI Viennale: Filmpremiere "Kajillionaire" von Miranda July (Urania, 1., Uraniastraße 1) --------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Dienstag, 27. Oktober 2020 WIEN * 15:00 KI Überreichung "Großer Österreichischer Staatspreis 2020" an Laurids und Manfred Ortner; (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (nur mit Einladung) Einführung: Kunstsenats-Präs. Josef Winkler; Laudatio: Wolf D. Prix (MuseumsQuartier, Libelle, 7., Museumsplatz 1) * 16:00 KI Viennale: Filmpremiere "Wohnhaft Erdgeschoß" von Jan Soldat (Filmmuseum, 1., Augustinerstraße 1) - 18:00 KI Viennale: Filmpremiere "Notturno" von Gianfranco Rosi (Votiv Kino, 9., Währinger Straße 12) - 19:00 KI Buchpräsentation Haymon Verlag "Die zitternde Welt" von und mit Tanja Paar (Hauptbücherei, 7., Urban-Loritz-Platz 2a) - 19:00 KI Verleihung "Reinhard-Priessnitz-Preis 2020" an Elias Hirschl (Literaturhaus Wien, 7., Seidengasse 13) - 19:30 KI Veranstaltung "Aus dem Archiv: Andreas Vitasek" MI mit Vitasek, Georg Hoanzl, Camillo Schmidt, Fanny Stavjanik (ORF-RadioKulturhaus, 4., Argentinierstraße 30a) - 20:00 KI Kabarett-Premiere "Einer für alle - Alle für keinen" von und mit Martin Frank (ÖEA) (Stadtsaal, 6., Mariahilfer Straße 81) - 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "My Mexican Bretzel" von Nuria Gimenez Lorang (Admiral Kino, 7., Burggasse 119) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Anne at 13.000 ft" von Kazik Radwanski (Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 21:00 KI Viennale: Filmpremiere "Mainstream" von Gia Coppola (Urania, 1., Uraniastraße 1) * 23:00 KI Viennale: Filmpremiere "The World to come" von Mona Fastvold (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) OBERÖSTERREICH Linz - 18:00 KI Filmfestival Crossing Europe: Filmpremiere "Kotka a Stenata/Cat in the Wall" von Mina Mileva und Vesela Kazakova (City-Kino, Graben 30)