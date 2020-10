KULTUR - Termine von Fr, 23.10.20 bis Sa, 24.10.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Freitag, 23. Oktober 2020 WIEN * 10:00 KI Presseführung Ausstellung "Zelimir Zilnik - Shadow Citizens" (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) Eröffnungswochenende: 16.00 Uhr bis 25.10., 19.00 Uhr (bis 17.1.2021) (Kunsthalle Wien MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz 1) - 11:00 KI Viennale: Retrospektive "Recycled Cinema" (bis 26.11.) (Filmmuseum, 1., Augustinerstraße 1) - 11:00 KI Viennale: Filmpremiere "Shirley" von Josephine Decker (Urania, 1., Uraniastraße 1) - 12:00 KI Eröffnung Ausstellung "Stefanie Gutheil - Zwei Null Zwei Null"; "Bianca Kennedy - We're All In This Together" (bis 23.12.) (Krinzinger Projekte, 7., Schottenfeldgasse 45) * 14:30 KI Viennale: Filmpremiere "Druk - Another Round" von Thomas Vinterberg (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 17:00 KI Live-Hörspiel "Aufzeichnungen einer Blinden" von Gina Mattielo/Peter Ablinger, Reinhold Schinwald, German Toro-Perez (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) (auch 19.00 Uhr) (Künstlerhaus, Factory, 1., Karlsplatz 5) - 18:00 KI Premiere Ensemble 21 "Elektra" https://gleis21.wien/event/elektra-2/ (auch 20.30 Uhr) (UA) (Gleis21 Kulturraum, 10., Bloch-Bauer-Promenade 22) * 19:00 KI Preisverleihung "Die unpolitischste Theaterproduktion Wiens 2019/2020" mit Julius Deutschbauer (Häuserl am Spitz, 12., Franz-Siller-Weg 116) - 19:30 KI Premiere Tanzquartier "Ghost Writer and the Broken Hand Break" von Miet Warlop (ÖEA) (MuseumsQuartier, Halle G, 7., Museumsplatz 1) - 19:30 KI Konzert RSO Wien, Narek Hakhnazaryan; Dirigentin: Marin Alsop - Werke von Henze (ÖEA), Schumann (Musikverein, 1., Musikvereinsplatz 1) - 20:00 KI +++ VERSCHOBEN auf 18.02.2021 +++ Konzert The 1975 (Veranstalter: Arcadia Live) (Planet.tt Bank Austria Halle im Gasometer, 11., Guglgasse 9) - 20:00 KI Auftakt oeticket "Alive"-Konzertreihe für 100 Besucher und Livestream via youtube mit Dua Plicity, Pure Chlorine und Dives (WUK, 9., Währinger Straße 59) - 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Slow Machine" von Paul Felten und Joe DeNardo (Filmcasino, 5., Margaretenstraße 78) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Aufzeichnungen aus der Unterwelt" von Tizza Covi und Rainer Frimmel (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Was bleibt i sta ostaje i what remains / re-visited" von Clarissa Thieme (Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Ete 85" von Francois Ozon (Votiv Kino, 9., Währinger Straße 12) * 21:00 KI Viennale: Filmpremiere "Her name was Europa" von Anja Dornieden und Juan David Gonzalez Monroy (Filmmuseum, 1., Augustinerstraße 1) NIEDERÖSTERREICH St. Pölten * 10:00 KI PK "Kultur NÖ. Umweltbewusst. Nachhaltig" mit u.a. LH Mikl-Leitner (ÖVP), Ursula Strauss, Geschäftsführer Moser (NÖ Festival und Kino GmbH) und Lammerhuber (Kultur.Region.NÖ) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) Link: https://vimeo.com/event/394963 Passwort: noe (Museum Niederösterreich, Kulturbezirk 5) STEIERMARK Graz - 19:00 KI Online-PK "springfestival Graz Highlights 2020" u.a. mit LR Drexler, StR Riegler (beide ÖVP) (Grazer Schloßberg) DEUTSCHLAND Köln - 11:00 KA Presseführung Ausstellung "Sisi privat" (bis 24.1.2021) (Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz) --------------------------------------------------------------------- Kultur - Termine am Samstag, 24. Oktober 2020 WIEN - 10:00- KI Veranstaltung "Austrian Composer's Day 2020" mit 17:00 Verleihung "Wiener Filmmusik Preis 2020" (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) http://go.apa.at/7lgezaOE (Universität für Musik und darstellende Kunst, 3., Anton-von-Webern-Platz 1) * 11:00 KI Viennale: Filmpremiere "Rizi" von Tsai Ming-liang (Urania, 1., Uraniastraße 1) * 13:00 KI Viennale: Filmpremiere "Fauna" von Nicolas Pereda (Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 14:00 KI Viennale: Filmpremiere "Hopper/Welles" von Orson Welles (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 17:00 KI Lesung/Konzert "Sportlerlegenden" mit Michael Köhlmeier, Martin Grubinger (Musikverein, Gläserner Saal, 1., Musikvereinsplatz 1) * 17:30 KI Viennale: Filmpremiere "Quo vadis, Aida?" von Jasmila Zbanic (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) - 20:00 KI Premiere brut "An Evening To RRRRRRRRRRR (rant, rave, rage, revolt, resist, rebel)" von Deborah Hazler/Mia & Michikazu Matsune, Ursula Maria Probst, Shayma & Seba (UA) (Volx/Margareten, 5., Margaretenstraße 166) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Never Rarely Sometimes Always" von Eliza Hittman (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) * 20:30 KI Viennale: Filmpremiere "Davos" von Daniel Hoesl und Julia Niemann (Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 21:00 KI Viennale: Filmpremiere "Sheytan Vojud Nadarad" von Mohammad Rasoulof (Urania, 1., Uraniastraße 1) - 22:00 KI +++ ABGESAGT +++ Kabarett-Premiere "Apokalypse Frau" von und mit Elena Wolff (Kabarett Niedermair, 8., Lenaugasse 1a) - 23:00 KI Viennale: Filmpremiere "First Cow" von Kelly Reichardt (Gartenbaukino, 1., Parkring 12) OBERÖSTERREICH Schörfling - 14:00 KI Eröffnung Ausstellung "Bettina Schülke/Pat J Chan" mit u.a. 