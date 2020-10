Kultur-Stillstand: Scala kämpft um Premiere am 7. Dezember

Die Scala, die wie alle Theater in Italien seit Montag geschlossen ist, kämpft um ihre Premiere am 7. Dezember, ein Highlight der Mailänder Kulturszene. Zur Saisoneröffnung am Tag des Heiligen Ambrosius, des Schutzpatrons Mailands, plant die Scala die Aufführung von Gaetano Donizettis Oper "Lucia di Lammermoor" unter dem Dirigat von Musikdirektor Riccardo Chailly mit den Starsängern Juan Diego Florez und Lisette Oropesa in den Hauptrollen.

Die Proben hätten gestern (Dienstag) beginnen sollen, wegen der Theaterschließung mussten sie jedoch abgesagt werden. Intendant Dominique Meyer drängt darauf, trotz des Lockdowns im Kulturbereich nicht auf die Premiere zu verzichten. In den Not soll die Premiere per Fernsehen und ohne Zuschauer im Saal übertragen werden, lautet das Vorhaben des Intendanten, wie die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe) berichtete.

Angesichts der Ungewissheit um die Entwicklung der Epidemie in Italien und in Europa hatte die Scala bereits geplante Vorstellungen der Saison von Dezember 2020 bis März 2021 abgesagt. Das Opernhaus ist derzeit mit einem Coronavirus-Infektionsherd konfrontiert. 21 Mitarbeiter des Theaters wurden positiv auf Covid-19 getestet. Ein Chormitglied wurde ins Spital eingeliefert.

Die Regierung von Premier Giuseppe Conte hatte am Sonntag angesichts stark zunehmender Infektionszahlen weitere restriktive Maßnahmen vorgestellt. Seit Montag müssen Bars und Restaurants ab 18.00 Uhr schließen. Maximal vier Personen dürfen an einem Tisch in Lokalen sitzen. Take-Away Dienste sind weiterhin vorgesehen. Kinos, Theater, Spielhallen, Clubs, öffentliche Sportstätten und Schwimmbäder werden ganz dichtgemacht. Gegen die restriktiven Maßnahmen sind in ganz Italien zum Teil gewaltsame Proteste ausgebrochen.