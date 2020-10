Kultur-Stillstand: IG Autorinnen Autoren warnt vor Schließungen

Die IG Autorinnen Autoren befürchtet auch in Österreich neue Einschränkungen für Kunst und Kultur wie in Deutschland. In einem offenen Brief forderte man am Donnerstag, "dem für Österreich als Kulturnation zentralen Kunst- und Kulturbereich den Rücken zu stärken und von weiteren Belastungsproben abzusehen, die ihm auf Jahre hinaus großen Schaden zufügen würden". Bisher habe man "vorbildhaft jede Beschränkung mitgetragen" und stets vorbildlich auf die Sicherheit geachtet.