Kultur-Stillstand: Goncourt-Akademie will Literaturpreis verschieben

Nach den neu verhängten Ausgangsbeschränkungen in Frankreich behält sich die renommierte Académie Goncourt vor, ihren begehrten Literaturpreis zu verschieben. Sollten die Buchhandlungen zum Zeitpunkt der Bekanntgabe geschlossen bleiben, werde man aus Solidarität zu ihnen den Prix Goncourt verschieben, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Der Preisträger der prestigeträchtigen Literaturauszeichnung soll am 10. November bekanntgegeben werden.

In der Pressemitteilung bekräftigten die Jurymitglieder ihre volle Unterstützung den Buchhändlern gegenüber, die sich infolge der Corona-Pandemie erneut einer schweren Krise stellen müssten. Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle soll in Frankreich ab Freitag wieder ein landesweiter Lockdown gelten, nur wichtige Wirtschaftszweige, der öffentliche Dienst und Schulen bis zur Mittelstufe sollen geöffnet bleiben. "Lasst unsere Buchhandlungen geöffnet", forderten am Donnerstag auch mehrere Verleger- und Buchhändlergewerkschaften. Die strikten Maßnahmen sollen bis zum 1. Dezember gelten. Der Prix Goncourt wird seit 1903 vergeben. Er ist zwar nur mit symbolischen 10 Euro dotiert, kurbelt vor allem aber die Verkaufszahlen an.