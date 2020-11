Kultur-Lockdown - Voice Mania abgesagt, KlezMORE streamt ein Konzert

Keine Balkon-Konzerte in der Wiener Innenstadt: Die für morgen, Freitag, geplante Outdoor-Eröffnung des Voice Mania Festivals ist gestrichen. "Leider müssen wir das gesamte Festival inkl. Balcanto behördlich absagen", so Festivalleiterin Nuschin Vossoughi gegenüber der APA. Das Eröffnungsprogramm Balcanto mit u.a. Troubadour-Gesang und Experimental-Jodlern hätte einen Klang-Parcours vom Kohlmarkt über den Graben bis zum Stephansplatz bieten sollen.

Beim 17. KlezMORE Festival Vienna findet hingegen nur das Eröffnungskonzert am Samstag (7. November) statt - als Live-Stream unter https://www.porgy.at. Um 20.30 Uhr wird im Porgy & Bess "A Tribute to Leonard Cohen" gespielt. Der in London geborene und in Wien lebende Singer-Songwriter Steve Gander wird gemeinsam mit seinen musikalischen Friends und dem Sistas Chor den Abend bestreiten. Der Rest des eigentlich bis 21. November angesetzten Festivals muss abgesagt werden. Es werde versucht, das Programm in der für heuer geplanten Form 2021 umzusetzen, hieß es.