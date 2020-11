Kultur-Lockdown - VBW-Chef Patay: "Entscheidung ist enttäuschend"

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) und Präsident des Wiener Bühnenvereins, zeigte sich am Sonntag kritisch gegenüber der von Regierungsseite verhängten Sperre aller Theaterhäuser im Zuge des Coronalockdowns. "Mir ist im Kulturbereich kein Cluster im Publikum bekannt", so Patay. Schließlich hätten alle Mitglieder des Bühnenvereins strenge Präventions- und Hygienekonzepte umgesetzt, die vom Publikum auch penibel angenommen und umgesetzt worden seien.

Wie sehr die alte Weisheit von der Kultur als "Lebensmittel für die Seele" zutreffe, habe sich zuletzt am Zuspruch von Publikumsseite trotz aller Unbilden gezeigt: Das Theater an der Wien (TaW) habe bei seinen "Porgy and Bess"-Vorstellungen beinahe 100 Prozent Coronaauslastung gehabt, und auch der Musicalklassiker "Cats" im Ronacher sei sehr gut verkauft gewesen. "Insofern ist die jetzige Entscheidung für uns natürlich enttäuschend", so Patay im APA-Gespräch.

Wie man nun konkret mit der Situation umgehen könne, werde sich in den kommenden Tagen entscheiden. Vermutlich werde man einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Kurzarbeit schicken. Bei den verkauften Karten werde man die Betroffenen kontaktieren und Umbuchungen oder auf Wunsch auch Rückzahlung anbieten. Ob die im TaW für 12. November angesetzte Premiere von Mozarts "Nozze di Figaro" in der Regie von Alfred Dorfer sowie die für 29. November angesetzte Premiere von Francesco Cavallis "Giasone" in der Kammeroper verschoben werden können oder gänzlich abgesagt werden müssen, werde man in einer Krisensitzung am Montag klären. Und was die von der Politik am Samstag angedeuteten Kompensationszahlungen für die Mitglieder des Bühnenvereins konkret bedeute, müsse erst detailliert ausgeführt werden.

Er verstehe bisweilen das Handeln der Politik nicht, werde doch etwa die Zahl der Intensivbetten als sakrosankt proklamiert ohne die Möglichkeit in den Raum zu stellen, diese auch auszubauen, unterstrich Patay: "Es wird immer negativ formuliert, was die Bevölkerung alles nicht tun soll. Aber positive Nachrichten, wie man sich etwa proaktiv um seine Gesundheit und das Immunsystem kümmern kann oder dass man vermehrt ins medizinische System investiert, die vermisse ich. Da fühle ich mich als Staatsbürger und Theaterdirektor falsch vertreten."