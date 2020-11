Kultur-Lockdown - Vatikanische Museen bis zum 3. Dezember geschlossen

Als weitere Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden die Vatikanischen Museen bis zum 3. Dezember geschlossen. Wie der Vatikan am Mittwoch bekannt gab, gilt dies auch für die Ausgrabungen unter dem Petersdom und für das Museum der Päpstlichen Villen in Castel Gandolfo.

Damit folgen die Behörden des Vatikanstaates den jüngsten Vorgaben der italienischen Regierung, denen zufolge Museen und Ausstellungen ab Donnerstag bis zum 3. Dezember schließen müssen. Die Regierung in Rom hatte bereits vergangene Woche die Schließung von Kinos, Theatern und Konzerthallen beschlossen. Eingeführt wird ab Donnerstag außerdem eine landesweite Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr.

In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen laut Gesundheitsministerium am Dienstag bei 28.244 gelegen - nach 22.253 am Montag. Auch gab es 353 Todesfälle, so viele wie seit Mai nicht mehr. Die Zahl der verstorbenen Infizierten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 39.412. Innerhalb von 24 Stunden wurden 182.287 Tests durchgeführt.