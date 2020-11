Kultur-Lockdown - IG Autorinnen Autoren sehen Kulturpolitik gefordert

"Von einem Lockdown light kann im Kunst- und Kulturbereich keine Rede sein", ärgert sich die IG Autorinnen Autoren in einer Aussendung. "Ob nur befristet oder ohne Frist ist egal, zur Planungssicherheit leisten zeitliche Beschränkungen keinen Beitrag, sie sind lediglich Absichtserklärungen, die nicht zutreffen müssen", so Geschäftsführer Gerhard Ruiss in einer Aussendung.

Der einzige Unterschied zur Situation im März bestehe im Vorhandensein von Unterstützungsfonds, "die über die ärgste Not hinweghelfen können und jetzt schnell auf den aktuellen Stand gebracht werden müssen". Was aber alle Fonds zusammengenommen nicht könnten, "ist, den Kunst- und Kultureinrichtungen und Künstlerinnen und Künstlern die verloren gehende kulturelle Öffentlichkeit zurückzugeben". Daher fordert die IG Autorinnen und Autoren "dringend eine Kulturpolitik, die über Soforthilfemaßnahmen hinausgeht".

Das derzeitige politischen Wollen auf dem Sektor Kunst und Kultur sei auf Abwarten zu einer Rückkehr in eine Normalität ausgerichtet, die von einem Tag des Pandemie-Endes und einem nächsten Tag der bruchlosen Fortsetzung des letzten Tages vor den Beschränkungen ausgehe. "Diese Fortsetzung einer Normalität von vorher wird es nicht geben. Es geht um einen Neustart unter geänderten Bedingungen. Und dafür muss alles getan werden. Ab sofort."