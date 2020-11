Kultur-Lockdown - Bibliotheken bleiben offen, Rachinger zufrieden

Als einer der wenigen der Kultur zugeordneten Orte bleiben Bibliotheken weiterhin geöffnet. Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Nationalbibliothek, unterstrich gegenüber dem "Kurier" (Sonntagsausgabe): "Um studieren zu können, müssen die Bibliotheken zugänglich bleiben." Wegen der Ausgangssperre werden aber wohl die Öffnungszeiten um zwei Stunden auf 19 Uhr vorverlegt.

Die Museumsschließungen trage sie - nicht zuletzt aufgrund des massiven Besucherrückgangs - mit. So habe die Nationalbibliothek vom Prunksaal bis zum Literaturmuseum einen Rückgang von fast 90 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, "sodass ich mir keinen großen Andrang im November erwarten würde. Einen Lockdown von vier Wochen kann man mittragen." Zahlreiche Kollegen von Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder bis zu KHM-Generaldirektorin Sabine Haag hatten sich am Samstagabend deutlich kritischer geäußert. In der Albertina etwa habe es allein in den vergangenen acht Tagen 15.000 Besucher gegeben, der erwartete Einnahmenausfall sei dort enorm.