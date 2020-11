Kultur-Lockdown - Auch Produzenten und Verleihe betroffen

Auch der Fachverband der Film- und Musikindustrie (FAMA) hob in einer Reaktion gegenüber der APA die weitreichenden Auswirkungen der Schließung der Kinos hervor. Schließlich seien die Lichtspielhäuser unverzichtbare Partner der Filmproduzentinnen und -produzenten sowie der Verleihunternehmen. Der nunmehrige Lockdown bedeute somit "auch frustrierte Aufwendungen für die Filmbranche".

Wirtschaftlich gesehen sei der Filmstart der Zeitpunkt, an dem Investitionen in Produktion, Marketing und Vertrieb anfangen refinanziert zu werden: der Beginn der Verwertungskette. "Zugesperrte Kinos können Filme weder in Festivals präsentieren, noch im regulären Betrieb auswerten. Für Filme, die gerade in den österreichischen Kinos liefen und für neue, die im November starten wollten, gehen Ausgaben der Verleiher in Lizenzen und Vorbereitungen verloren", erläuterte FAMA-Referentin Monique A. Goeschl. Auch für den Filmverleih in Österreich bedeuten geschlossene Kinos einen 100-prozentigen Umsatz-Rückgang. "Es wäre wichtig, dass der soeben eingerichtete Umsatzersatz nicht nur für die direkt betroffenen Kinos gilt, sondern ebenso für die 1:1 mitbetroffenen Filmverleiher."