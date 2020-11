Künstlerin Teruko Francis-Yokoi mit 96 Jahren gestorben

Die Künstlerin Teruko Yokoi ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie war eine Malerin, die für eine abstrakte eigenständige Kunstsprache steht; geprägt war sie von der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. In Japan geboren, lebte Teruko Yokoi seit 1962 in Bern. Sie starb bereits am 28. Oktober, wie ihre Familie auf Hawaii in einer Todesanzeige mitteilte.

Das Kunstmuseum Bern widmete dem Frühwerk der Künstlerin noch in diesem Jahr von Ende Jänner bis Mitte Mai die Ausstellung "Teruko Yokoi. Tokyo-New York-Paris-Bern". Die gezeigten Werke aus den Jahren von 1954 bis 1960 seien im Spannungsfeld von westlicher Abstraktion und japanischer Tradition entstanden, schrieb das Kunstmuseum Bern zur Ausstellung. Die abstrakten Werke wirkten kalligrafisch und zeigten sich in explodierenden Farben und Formen.

Teruko Yokoi war die Tochter eines Kalligrafen; sie wurde 1924 in der japanischen Provinz Aichi geboren. Mit 25 Jahren fing sie bei dem Impressionisten Takanori Kinoshita an zu studieren. Erste Preise erhielt sie in Tokio, bevor sie sich Mitte der 1950er Jahre an der California School of Fine Arts in San Francisco einschrieb.

Ihre figurativen Werke entwickelten sich zusehends erst zu kubistischer Zergliederung, dann zu träumerischen Abstraktionen. 1956 zog sie um nach New York, um dort bei Hans Hofmann, einem der wichtigsten Akteure des Abstrakten Expressionismus, zu studieren. Sie fand Zugang zu einem künstlerischen Umfeld, das nach neuen Darstellungsmöglichkeiten suchte, vor dem Hintergrund der Katastrophen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der Entmenschlichung in den Todeslagern und dem Abwurf der Atombomben.

In diesem Umfeld lernte sie ihren Ehemann Sam Francis kennen, dem sie 1960 nach Paris folgte. Nach der Trennung ließ sie sich 1962 in Bern nieder, wo sie bis zu ihrem Tod gelebt und gearbeitet hat. 1991 wurde sie Schweizer Staatsbürgerin.

Bereits 1964 zeigte die Kunsthalle Basel ihre Werke gemeinsam mit jenen von Walter Bodmer und Otto Tschumi. 1975 nahm sie in der Kunsthalle Bern an der mit "Großformate" betitelten II. Berner Kunstausstellung teil. Vor allem in den USA wurde sie in den späten 1950er Jahren mehrfach ausgezeichnet.

Das Kunstmuseum Bern würdigte Yokoi in Zusammenhang mit der jüngsten Ausstellung. Ihre Geschichte handle von Leidenschaft, Neugier und Beharrlichkeit. Sie sei eine Künstlerin, "die trotz herkunfts- und geschlechtsbedingter Wunden unbeirrt weitergearbeitet" habe.