Kreise: EU-Ratsvorsitz will Terrorismus bei Innenrat behandeln

Der deutsche EU-Ratsvorsitz will das Thema Terrorismusbedrohung auf die Tagesordnung des nächsten EU-Innenministerrates am Freitag kommender Woche nehmen. Dies verlautete am Mittwoch aus EU-Ratskreisen in Brüssel. In den vergangenen Tagen war es zu islamistisch motivierten Terroranschlägen in Wien und Frankreich gekommen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der französische Präsident Emmanuel Macron planen nach dem Anschlag von Wien gemeinsame europäische Initiativen im Kampf gegen den Terrorismus. Kurz will außerdem den Kampf gegen den politischen Islam zum Thema bei den kommenden EU-Gipfeln machen.