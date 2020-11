Kosovos Ex-Präsident Thaci in Untersuchungshaftanstalt in Den Haag

Der kosovarische Ex-Präsident Hashim Thaci ist in Den Haag in den Niederlanden verhaftet worden und in die Untersuchungshaftanstalt überstellt worden. Das teilte das Kosovo-Sondertribunal am Donnerstagabend mit. Thaci war am Donnerstag nach einer Anklage wegen Kriegsverbrechen als Präsident des Kosovo zurückgetreten, nachdem das Sondergericht die Anklage gegen ihn bestätigt hatte.

Thaci soll als Oberkommandierender der Untergrund-Armee UCK für Verbrechen an Zivilisten während des Unabhängigkeitskrieges 1998-1999 verantwortlich gewesen sein. Gemeinsam mit zwei ebenfalls angeklagten Politikern, dem früheren Parlamentspräsidenten Kadri Veseli und dem Fraktionschef der nationalistischen Bewegung "Vetevendosje", Rexhep Selimi, war Thaci am Donnerstag nach Den Haag geflogen. Bereits am Mittwoch war auch der frühere Parlamentspräsident Jakup Krasniqi nach Den Haag überstellt worden.